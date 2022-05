Puma-Chef Gulden verbreitet Zuversicht

Puma sei die derzeit die am stärksten wachsende Marke in der Sportartikelbranche, betonte Björn Gulden bei der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens. Die Marke werde weiter wachsen, allerdings wollte er dies nicht genauer beziffern.

Erfolgreiches erstes Quartal 2022

Bereits bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 in der vergangenen Woche hatte es Gulden trotz eines Rekordquartals abgelehnt, die Prognose für das Gesamtjahr nach oben zu korrigieren. Das vergangene Geschäftsjahr 2021 hatte Puma mit einem Umsatzplus von 30 Prozent auf mehr als 6,8 Milliarden Euro abgeschlossen.

Puma trotzt der geopolitischen Lage

Trotz der Pandemie, der daraus resultierenden Lieferengpässen und des Ukraine-Kriegs vermeldet die Marke mit der Raubkatze also starke Zahlen. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war laut Gulden das schnelle Handeln aller Verantwortlichen. So sei es gelungen, möglichst schnell und viel zu produzieren. Die größtenteils in Asien hergestellten Produkte wurden bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch schnell an die Verkaufsorte verschifft, so weit es die Umstände zuließen.

Lockdown hatte auch positive Effekte

Während man bei der Produktion und bei den Lieferketten unter der Corona-Pandemie gelitten habe, hatte die Pandemie beim Absatz auch positive Effekte auf das Unternehmen. So hätten viele Menschen während des Lockdowns auch den Sport für sich entdeckt und dabei verstärkt auf Puma-Produkte zurückgegriffen. Insbesondere nannte Gulden den Laufsport. Gerade bei Laufschuhen hatte Puma zuletzt eine neue Produktpalette auf den Markt gebracht, die sehr gut angenommen worden sei.

Puma-Aktie schwächelt

Allerdings spiegelt der Kurs der Puma-Aktie derzeit nicht die eigentliche Geschäftsentwicklung wieder. Dies gab Gulden unumwunden zu. In den vergangenen Monaten befand sich das Papier im stetigen Sinkflug – von 115 Euro im November vergangenen Jahres auf derzeit etwa 65 Euro. Gulden erinnerte in diesem Zusammenhang aber auch an den März 2020. Damals war der Kurs noch niedriger, bei rund 46 Euro.

