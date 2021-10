Psychologie der Inflation: Die sich selbst erfüllende Vorhersage

Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sind im September mit mehr als 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr so stark gestiegen wie seit 1974 nicht mehr. Damals ging es in der ersten Ölkrise ebenfalls um die Energiepreise, die nun fast um ein Drittel gegenüber 2020 zulegten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rät aber auch in dieser Phase zur Gelassenheit und warnt vor schädlicher "Inflations-Panik".

Zum Artikel: Hohe Energiepreise halten Inflationsrate über vier Prozent

Die sich selbst erfüllende Prophezeiung der Inflation

Denn Ängste vor ausufernden Preisen lassen die Inflationserwartungen steigen und können zu einer Vorhersage werden, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Darauf haben die DIW-Forscher jetzt ausdrücklich hingewiesen. Sie warnen damit vor der Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, falls Gewerkschaften aufgrund von Inflationsängsten nun höhere Lohnforderungen stellen und Unternehmen auf diese höheren Löhne dann mit weiteren Preiserhöhungen reagieren.

Die konkrete Erwartung einer höheren Inflation könnte auch die Geldpolitik beschäftigten und die Finanzmärkte in Aufruhr versetzen. Damit wären höhere Zinsen verbunden - für Kredite und damit auch für die Finanzierung von Staatsschulden. Es besteht also ein allgemeines Interesse daran, dass Thema Inflation möglichst sachlich zu behandeln.

Die Experten des DIW gehen ähnlich wie die Europäische Zentralbank und die Bundesbank davon aus, dass der aktuell sehr starke Preisanstieg im nächsten Jahr vorübergeht. Sie halten aber einen kurzzeitigen Anstieg von derzeit vier Prozent in Deutschland auf fünf Prozent für möglich - was die Unsicherheit weiter erhöhen würde.

Vielfältige Gründe für Inflation derzeit – und alle gleichzeitig

"Das, was die Inflation derzeit treibt, sind vor allem vorübergehende Effekte, die aber leider alle gleichzeitig zusammenkommen", sagt DIW-Ökonomin Kerstin Bernroth.

Lieferengpässe, mit denen sich die Kosten für die Produktion derzeit deutlich verteuerten, sollten sich 2022 auflösen. Der Mehrwertsteuer-Effekt in Deutschland durch die Rückkehr zu den alten Steuersätzen läuft zum Jahreswechsel aus. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Energiepreise noch einmal so stark steigen wie zwischen 2020 und 2021. Sie waren zuvor ja wegen der Corona-Pandemie deutlich gefallen.

Auch Berichterstattung trägt zu Inflationsängsten bei

Bernroth sieht aber tatsächlich eine Gefahr von den Inflationserwartungen her, "zu der auch gerade die alarmistische Berichterstattung beiträgt". Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Firmen von weiter steigenden Preisen ausgingen, würden die Konsumenten Käufe vorziehen und höhere Löhne fordern.

Die Unternehmen würden ihrerseits mit höheren Erzeugerpreisen und mit Lohnsteigerungen rechnen - und deshalb die Preise heraufsetzen. So könnte sich eine mögliche Lohn-Preis-Spirale dann immer weiterdrehen.