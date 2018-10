PSA will sich mit Opel in Europa an die Spitze schieben

Alle Pkw der Marken Peugeot, Citroen, DS und Opel sind nach dem neuen europäischen Abgastest zertifiziert. Das können deutsche Autobauer nicht von sich behaupten. Deshalb gibt es vom französischen PSA-Konzern im September erstmals mehr neue Zulassungen als von VW.

Der neue Opel-Mutterkonzern PSA weiß, wie man kostengünstig Autos baut, und wie man mit ihnen den europäischen Abgastest WLTP besteht. Doch um auch die deutsche Tochter Opel auf die Erfolgsspur zu bringen, sind radikale Vereinfachungen nötig bei allen Herstellungsprozessen.

Modelle bis Ende 2019 aussortiert

So wird die Zahl der Plattformen für 13 Opel-Modelle von neun auf zwei reduziert. Viele Modelle wie Adam, Karl, Zafira oder das Cabrio Cascada werden Ende 2019 aussortiert. Der neue Corsa wurde mit den halben Entwicklungskosten wie sein Vorgänger auf den Weg gebracht. Das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim mit tausenden Ingenieuren, das bisher das Herzstück war, soll zum Teil verkauft werden.

Massiver Umbau bei Opel

Die Marke mit dem Blitz droht damit, ihre Eigenständigkeit zu verlieren, was allgemein bedauert wird. Wohl keine Automarke durchläuft so einen massiven Umbau wie Opel seit der Übernahme durch PSA vor gut einem Jahr. Das Werk in Eisenach ist bereits drastisch verkleinert worden und zeigt damit, was anderen Standorten noch bevorstehen könnte. Trotz Beschäftigungssicherung hat es zahlreiche Aufhebungsverträge gegeben.