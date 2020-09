Prozess um Audi-Dieselskandal: Stadler kann hoffen

Es ist einer der größten Wirtschaftsprozesse und der erste Strafprozess im Dieselskandal in Deutschland: Auf der Anklagebank sitzt unter anderem der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler – heute musste er sich beim ersten Prozesstag den Vorwürfen stellen. Dabei gab es am Ende der Sitzung eine für Stadler positive Entwicklung.

Am Morgen fährt Stadler mit einem Mercedes vor

Es ist der Morgen des ersten Strafprozesses zur Dieselaffäre in Deutschland. Vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München hat sich eine große Traube von Reporterinnen und Reporter gebildet. Alle warten auf ihn. Dann fährt eine Mercedes-Limousine vor. Stadler und seine zwei Verteidiger steigen aus. Reporter fragen, warum er nicht mehr Audi fährt.

Auf Provokationen lässt sich Stadler aber gar nicht erst ein. Er wirkt angespannt und bahnt sich seinen Weg zum Hochsicherheitssaal der JVA Stadelheim. Es ist das erste Mal seit mehr als zwei Jahren, dass sich Stadler in der Öffentlichkeit zeigt. Äußerlich gibt er nicht mehr den taffen Top-Manager - er hat sich die Haare wachsen lassen und macht einen softeren Eindruck. Doch eine Anfrage seines Verteidigers soll weniger später noch für Aufsehen sorgen.

Gerichtssaal in Stadelheim am besten geeignet für Audi-Strafprozess

Die Justiz begründet die Wahl des Gerichtssaals im Gefängnis Stadelheim mit dessen Größe. Dort lassen sich die Corona-Abstandsregeln am besten einhalten. Trotzdem reicht er nicht annähernd aus: 280 Journalistinnen und Journalisten haben sich akkreditiert, gerade mal zehn Plätze gibt es für sie im Saal.

Positive Nachricht für Stadler

Am ersten Prozesstag tragen die Staatsanwälte die mehr als 90-seitige Anklageschrift vor. Rupert Stadler wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Er soll nach Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 den Verkauf von Dieselfahrzeugen in Europa und in den USA nicht gestoppt haben. Zumindest in einem Punkt endet für Rupert Stadler der erste Verhandlungstag mit einer positiven Nachricht. Bei den ihm zur Last gelegten Taten kommt nach Ansicht des Gerichts nicht aktives Tun, sondern höchstens Unterlassen in Frage. Das würde eine mildere Strafe bedeuten.

Audi hatte noch bis ins Jahr 2017/2018 Dieselfahrzeuge verkauft, in denen die deutschen Behörden unzulässige Abschalteinrichtungen gefunden haben. In der Folge sind die betroffenen Diesel-Fahrzeuge auf der Straße schmutziger als auf dem Prüfstand. Oberstaatsanwältin Andrea Mayer steht vor einer großen Herausforderung:

"Wir müssen beweisen, dass Herr Stadler von den Manipulationen gewusst hat. Das wird nicht so ganz einfach, aber wir sind zuversichtlich, dass wir es hinkriegen, es ihm zu beweisen. Davon geht ja auch die Anklageschrift aus." Andrea Mayer, Staatsanwaltschaft München

Mitangeklagte sollen Vermögensschaden von drei Milliarden Euro verursacht haben

Neben Rupert Stadler müssen sich noch drei Ingenieure vor Gericht verantworten. Darunter der ehemalige Audi-Motoren-Chef und Ex-Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz. Er und die anderen Angeklagten sollen 2009 die Manipulation der Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen veranlasst haben. Als der Staatsanwalt diesen Punkt vorliest, schüttelt Hatz kurz den Kopf.

Während die Staatsanwaltschaft bei Stadler von einem Vermögensschaden etwa 27 Millionen Euro ausgeht, sollen die anderen drei Angeklagten einen Schaden von über drei Milliarden Euro verursacht haben. Verteidiger Gerson Trüg vertritt den angeklagten Ex-Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz und hält dagegen:

"Wir halten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für unzutreffend. Nach unserer Überzeugung haben zwar bei der Audi AG Manipulationen der Abgassoftware stattgefunden, aber erst deutlich später, als es die Staatsanwaltschaft annimmt." Gerson Trüg, Strafverteidiger

Und damit auch erst, nachdem der Motorenchef den Audi-Konzern bereits verlassen hatte.

Verteidiger fragt nach privaten Autos der Richter

Eine Anfrage des Verteidigers von Ex-Audi-Chef Stadler zum Prozessauftakt sorgt für Aufsehen: Er fordert Auskunft über die Autos der Richter. Hintergrund sei ein möglicher Ausschlussgrund wegen Befangenheit. Die Richter und die Schöffen sollten Auskunft erteilen, ob sie oder ihre Ehepartnerinnen und Ehepartner seit 2009 privat ein Dieselauto des VW-Konzerns gefahren haben. Das Gericht will die Frage prüfen.

180 Verhandlungstage stehen an

Dafür und vor allem für die alles entscheidende Frage: "Wer wusste wann von was?" sind 180 Verhandlungstage angesetzt. Das dauert deshalb so lange, weil das Gericht dazu tief in technische Details der Dieselmotoren und Software einsteigen muss. Doch es geht voran: Am Ende des ersten Verhandlungstags haben die Staatsanwälte abwechselnd die ganze Anklageschrift vorgelesen.

Während der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und der Ex-Motorenchef Wolfgang Hatz alle Schuld von sich weisen, sind die beiden anderen angeklagten Ingenieure geständig. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich wohl noch eine Aussage, die auch die anderen belasten könnte.