Vorwurf Betrug: Prozess gegen Ex-Windkraftunternehmer

Der Vorwurf lautet: Banden- und gewerbsmäßiger Betrug. Um rund 10 Millionen Euro soll ein 31-jähriger Unternehmer aus dem Emsland – der gleichzeitig Hauptangeklagter ist - mit einigen Komplizen gleich mehrere europäische Energie-Konzerne geprellt haben. Er wurde im vergangenen Jahr von Fahndern im Berliner Nobelhotel Adlon festgenommen.

Staatsanwalt: Windparks erfunden, Dokumente gefälscht

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten über mehrere Jahre ihre Geschäftspartner, Energiegesellschaften aus Italien, Tschechien und Schottland, mit gefälschten Dokumenten über die Existenz von Windparks in Niedersachsen getäuscht haben, so dass die Firmen in Projekte investiert hätten, die gar nicht existierten. Insgesamt sollen die Beschuldigten ihren Geschäftspartnern hunderte gefälschte Dokumente wie Verträge und Schreiben von Gemeinden in Niedersachsen vorgelegt haben.

Das Verfahren könnte sich bis in das kommende Jahr ziehen. Es sind 52 Verhandlungstage angesetzt. Den Angeklagten drohen Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.