Provisionsverbot für Finanzprodukte - nur noch Honorarberatung?

Viele Finanzprodukte sind "frontgeladen" - das heißt, sie sind so gedacht, dass sie aktiv verkauft werden, um in erster Linie eine Vermittlungsprovision zu kassieren. Häufig sind in diese Produkte Ausgabeaufschläge oder eben Provisionen schon eingerechnet.

Verbraucherzentrale spricht sich für Provisionsverbot aus

Bank- und Versicherungskunden müssen also aufpassen, weil vermeintliche Berater und Vermittler als Verkäufer nicht unbedingt das Interesse der Verbraucher vertreten. Darauf weist der Verbraucherzentrale Bundesverband hin, der ein Provisionsverbot hier für die richtige Lösung hält.

Doch eine faire Honorarberatung im Interesse der Kundinnen und Kunden müsste von diesen auch extra bezahlt werden. Eine Umfrage der Wirtschaftsprüfer vom KPMG im Auftrag der Finanzbranche hat erneut festgestellt, dass die Bereitschaft gerade in Deutschland besonders gering ist, für eine Finanzberatung ein gesondertes Honorar zu zahlen. Durch ein Provisionsverbot könnten deshalb breite Bevölkerungskreise vom Kapitalmarkt abgeschnitten werden.

Teure Finanzberatung in Großbritannien als schlechtes Beispiel

Als Beispiel wird oft Großbritannien genannt. Die Honorare für Finanzprodukte sind dort so hoch, dass nur vergleichsweise wenige Reiche sie sich leisten. Andererseits kann man Provisionen heute schon sparen, indem man sich selbst Finanzprodukte aussucht und auf "Beratung" verzichtet.

Europäische Wertpapier- und Marktaufsicht ESMA offen für Verbot

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA teilt solche Bedenken nicht und verweist auf die Finanzmarktrichtlinie Mifid II, die ein Provisionsverbot ausdrücklich vorschlägt. Laut ESMA gibt es in EU-Ländern auch schon positive Erfahrungen damit:

"Es liegt auf der Hand, dass ein System, in dem Provisionen verboten sind, ein klareres Verhältnis zwischen Beratern und Kunden schafft. Ein generelles Provisionsverbot ist auf jeden Fall eine Option, die in Erwägung zu ziehen ist." Steven Maijoor, Chef der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

Die Finanzbranche könnte von einer Umstellung auf Honorarberatung in vielfacher Hinsicht profitieren, meint der ESMA-Chef. Er selbst wolle aber keine Empfehlung abgeben. In einigen EU-Ländern gebe es bereits ein Provisionsverbot, in anderen seien Provisionen die Säulen des Finanzvertriebs - wie zum Teil eben auch in Deutschland.

Versicherungen und Fonds kassieren schon bei Vermittlung ab

Viele Versicherungen und Fonds leben bei ihrem Vertrieb in erster Linie von den Provisionen. Diese Einnahmen sind wichtig, damit diese Produkte überhaupt einen Kunden finden.

Bei Kapitallebensversicherungen geht es meist um 2,5 Prozent bis 3,5 Prozent. Bei Aktien- und Immobilienfonds werden häufig fünf Prozent gefordert. Wobei man beim Bankberater häufig einen gewissen Verhandlungsspielraum hat und einen Aktienfonds vielleicht auch für einen Ausgabeaufschlag von zwei Prozent bekommt, vor allem bei der Wiederanlage des Geldbetrags.

Häufig werden bekannte Fonds zeitweise auch ohne Aufschlag angeboten. Ein Preisvergleich im Internet kann sich also lohnen. Wer weiß, was er will, kann auch auf börsengehandelte ETF Fonds umsteigen, bei denen nur sehr geringe Gebühren anfallen, auch über die Laufzeit.

An der Riester-Rente scheiden sich auch hier die Geister

In der Versicherungsbranche heißt es, dass ein Provisionsverbot viele Verbraucher mit kleineren Einkommen und geringeren Sparbeträgen vom Vermögensaufbau ausschließen würde. Als Beispiel könnte man die Riester-Rente nehmen, bei der es häufig um kleine monatliche Raten für eine private Zusatzrente geht. Doch gerade das will die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) nicht gelten lassen:

"Verbraucher schließen regelmäßig Finanzprodukte ab, die nicht in ihrem Sinne sind, sondern die vor allem den Verkäufern aufgrund hoher Provisionen nutzen." Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes

So brauche vor allem die Riester-Rente einen Neustart, sagt Müller, der gerade bei der privaten Altersvorsorge Handlungsbedarf sieht. Eine verbraucherfreundliche Reform der privaten Altersvorsorge dürfe nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.

Vorbild fürs Sparen: Schweden

Im Gespräch ist zum Beispiel ein Deutschlandfonds nach schwedischem Vorbild. Dort lässt der Staat für die Bürger kostengünstig Geldanlagen verwalten, die der späteren Altersvorsorge zugutekommen. Auch in der Sparphase fallen dabei kaum Gebühren an, was dieses Modell besonders kostengünstig macht.