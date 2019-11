Protesttag bei Osram gegen Stellenabbau und Übernahme

Trillerpfeifen werden heute vor den Werkstoren von Osram in München und Berlin den Ton angeben. Die rund 5.600 Beschäftigten an allen neun Standorten sind in der Mittagszeit unter dem Motto "Licht an statt aus!" zum Aktionstag aufgerufen. Protestkundgebungen finden in Berlin und München statt.

Vor der Münchner Konzernzentrale werden laut IG Metall Beschäftigte aus sämtlichen Osram-Standorten in ganz Deutschland erwartet, unter anderen auch aus den bayerischen Standorten München, Regensburg, Eichstätt, Schwabmünchen und Augsburg.

Jeder siebte Arbeitsplatz soll wegfallen

Angesprochen werden bei den Kundgebungen gleich mehrere Punkte. Zum einen wollen IG Metall und Betriebsrat sich nicht damit abfinden, dass Osram 800 Stellen streichen will – das wäre jeder siebte Arbeitsplatz. Diese Zahl habe der Vorstand jüngst in den Raum gestellt. Das Unternehmen schreibt rote Zahlen, weil mit der Automobilindustrie ein wichtiger Kunde schwächelt. Dabei gäbe es aus Sicht der Arbeitnehmervertreter durchaus zukunftsfähige Produkte wie LED beleuchtete Kleidung.

IG-Metall gegen Osram-Übernahme durch AMS

Mit dem österreichischen Sensorenhersteller AMS verspricht sich die Gewerkschaft keine Zukunft - im Gegenteil. Das Finanzierungskonzept des wesentlich kleineren Unternehmens, das den Aktionären 41 Euro pro Aktie bietet, sei wackelig. Außerdem fürchtet die IG Metall, dass die Österreicher nur am Bereich Halbleiter für Sensortechnik interessiert sind.

Ihre Sorge ist, dass der Rest dann zum Verkauf stehe, sprich Osram zerlegt würde – mit entsprechenden Folgen für die Mitarbeiter. Diese beruhigt auch nicht, dass AMS fusionsbedingte Kündigungen bis Ende 2022 ausschließt. Denn gleichzeitig soll weiter rationalisiert werden. Zugeständnisse will die Gewerkschaft mit AMS – im Falle einer Übernahme - in einem verbindlichen Tarifvertrag festschreiben. Dies lehnt das Unternehmen allerdings ab.

Gewerkschaft will Übernahme gerichtlich verhindern

Inzwischen findet der Widerstand der Arbeitnehmervertreter nicht nur auf Kundgebungen wie heute statt. Mit einer einstweiligen Verfügung will die IG Metall die zweite Offerte der Österreicher vor Gericht stoppen. Nach dem Scheitern des ersten Übernahmeversuchs hatten Vorstand und Aufsichtsrat von Osram den Aktionären zuletzt empfohlen, das neue Angebot von AMS anzunehmen.