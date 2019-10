Protest: Forderung nach Perspektiven für Conti Roding

IG Metall: Schließung würde Conti schwächen

Die geplante Schließung schwäche Continental, statt das Unternehmen zu stärken, mahnte Olga Redda von der IG Metall. Die Rodinger Mitarbeiter seien "in vielen Zukunftsfeldern schon jetzt mehr als gut qualifiziert", ergänzte Betriebsratsvorsitzende Claudia Hecht.

Roding unterstütze andere Standorte wie Berlin beim Thema Elektrifizierung, habe "starkes Know-How in der Mechatronik" und die nötigen Betriebsmittel. "Was wir aber brauchen: Eine echte Chance vom Management, um diesen tollen Standort erhalten und weiterentwickeln zu können", so Hecht.

Gewerkschafterin Olga Redda stellte klar: Die Beschäftigten wollen echte Perspektiven und alternative Konzepte für ihren Standort. "Sie wollen nicht hören, dass die Schließung ja erst in fünf Jahren erfolgen soll. Sie wollen nicht hören, dass sie sich ja mal auf gut Glück qualifizieren könnten", so Redda.

Der Chamer Landrat Franz Löffler warnte die Konzerne allgemein davor, im laufenden Strukturwandel Standorte zu schließen, statt sie an neue Produkte anzupassen. "Was wir zur Zeit tun: Wir sägen erstmal den Ast ab, auf dem wir sitzen, bevor der neue Baum gepflanzt wird", so Löffler.