Protestaktion gegen mögliche Galeria-Schließungen in Nürnberg

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, geht der Kampf um zwei Galeria-Niederlassungen in Nürnberg weiter. 250 Mitarbeitende sind davon betroffen. Laut Verdi gibt es am Donnerstag ab 12.30 Uhr vor der Filiale in Langwasser zunächst eine Kundgebung. Anschließend ist ein Demonstrationszug geplant.

Verdi will um Arbeitsplätze und beide Galeria-Häuser kämpfen

Zur Kundgebung werden unter anderem der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU), Vertreter verschiedener Stadtratsfraktionen, der Geschäftsführer des DGB Mittelfranken, Stefan Doll, und auch örtliche Bürgervereine erwartet. "Nach wie vor gilt, dass wir nicht kampflos aufgeben werden. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und beide Häuser", so Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin Verdi Handel in Mittelfranken. Trotz der Pläne der Modekette Aachener, die Filiale in Langwasser anzumieten, hält Verdi daran fest: Der Standort soll als Galeria-Filiale erhalten bleiben.

Die Modekette Aachener mit Sitz in Dortmund hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie die Galeria-Filialen in Coburg und Nürnberg-Langwasser sowie in zwei weiteren deutschen Städten anmieten will. Laut Unternehmen existieren unterschriebene Mietverträgen mit den Filialen, die dann rechtskräftig werden, wenn die schriftlichen Kündigungen dieser Standorte von Galeria bei dem jeweiligen Eigentümer eingehen. Das Unternehmen will dort ab Juli 2023 bzw. Februar 2024 sogenannte Departement Stores betreiben. Aachener erklärte außerdem, dass es allen betroffenen Mitarbeitenden die Möglichkeit anbieten will, an ihrem angestammten Arbeitsplatz weiterzuarbeiten.

Gewerkschaft sieht Vermieter in der Pflicht

Verdi fordert trotz der Ankündigung von Aachener, die Vermieter der beiden Standorte in Nürnberg Langwasser und der Königstraße auf, sich bei der Miete zu bewegen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Es gehe um Existenzen und auch um die Herzen der Innenstadt. "Wir brauchen Zukunft statt Kahlschlag!", so die Gewerkschaft.

Am Freitag ist ab 11 Uhr eine Protestaktion vor der Filiale in der Königsstraße geplant. Hier wird auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) erwartet.