Protest in Nürnberg: H&M-Belegschaft bangt um Arbeitsplätze

Die H&M-Beschäftigten sind in Nürnberg auf die Straße gegangen, weil sie sich vom Modekonzern über ihre Zukunft im Unklaren gelassen fühlen. Unter dem Motto "Auf unseren Füßen steht der Erfolg! Wir tragen den Konzern und H&M zieht uns die Füße weg!" verliehen die Demonstrierenden vor dem Sitz der Regionalleitung in der Innenstadt ihrem Unmut Ausdruck.

Verdi vermisst verbindliche Informationen

Einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi zufolge informiert der Konzern seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht darüber, welche Konsequenzen der Verkauf für die 500 Beschäftigten des H&M-Onlinecenters haben wird. Demnach habe das Unternehmen seiner Belegschaft bereits im April mitgeteilt, dass der Standort Nürnberg inklusive der Belegschaft im Juli 2022 verkauft werden solle. Angaben zum Käufer sowie verbindliche Informationen zur beruflichen Zukunft der 500 Angestellten habe es bis heute nicht gegeben. Aktuell verzögert sich der geplante Deal.

H&M: Absicherung der Beschäftigten steht im Vordergrund

Dem BR teilt H&M auf Nachfrage mit, man überprüfe fortwährend bestehende Strukturen, "um dem Wandel des Marktes und den Erwartungen von Kunden und Kollegen bestmöglich gerecht zu werden". Man beabsichtige den Betrieb des Nürnberger Kundencenters "an einen unserer vertrauenswürdigen Partner zu übertragen." Die Verhandlungen zum geplanten Transfer seien derzeit noch im Gange, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme von H&M. Oberste Priorität in den laufenden Verhandlungen sei es, sicherzustellen, dass die Unternehmensübertragung keine Auswirkungen auf die vertraglichen Beschäftigungsverhältnisse habe. "Deshalb verhandeln wir mit dem potenziellen Erwerber des Unternehmens eine Weiterbeschäftigungsgarantie für mindestens zwei Jahre nach dem offiziellen Übergang." Die Absicherung der Beschäftigten stehe bei den Verhandlungen im Vordergrund, heißt es weiter. Da der Verkauf aber noch nicht beschlossen sei "und es sich hier nach wie vor lediglich um eine Absicht handelt", könne H&M weitere Entwicklungen der Verhandlung nicht kommentieren.

Verdi-Funktionärin: Verhalten des Managements ist "respektlos"

Oliver Schäfer, Betriebsratsvorsitzender des Onlinecenters, kritisiert, dass H&M die Abteilung ohne wirtschaftliche Not verkaufe. Demzufolge soll die Belegschaft künftig weiterhin für die Bearbeitung sämtlicher Kundenanliegen deutschlandweit und für Österreich verantwortlich sein, jedoch unter der Leitung eines neuen Arbeitgebers, der nach wie vor unbekannt ist. Dass die Beschäftigten zukünftig in einem anderen Unternehmen, aber weiterhin für H&M arbeiten sollen, ist für Verdi-Gewerkschaftssekretärin Gabriele Ziegler "kaum zu glauben, wenn man die Geringschätzung der Arbeitgeberin den Mitarbeitenden gegenüber betrachtet", heißt es in der Gewerkschaftsmitteilung. Demnach verurteilt sie den Umgang des Managements mit den Beschäftigten. H&M wolle keine Verantwortung mehr für die Angestellten und deren Familien übernehmen, so Ziegler. Das Verhalten des Konzerns sei respektlos.

H&M: Wir haben immer mit offenen Karten gespielt

Gewerkschaftssekretärin Jaana Hampel wird in der aktuellen Mitteilung von Verdi zitiert, dass die Forderung der Beschäftigten nach dem Erhalt ihrer Arbeitsplätze am Standort Nürnberg gerade in einer wirtschaftlich so angespannten Zeit verbindlich beantwortet werden müsse. Laut H&M habe sich die Modekette stets um eine transparente Kommunikation bemüht und wolle das auch so beibehalten. Man habe immer mit offenen Karten gespielt. Verdi und die Demonstrierenden am Samstagnachmittag sehen das anders. Ihrem Unmut machten sie mit Sprechchören Luft, wie zum Beispiel "Heute wichtig, morgen Müll!"

Kritik auch von der SPD

Außerdem rissen sie bei der Protestaktion in der Nürnberger Innenstadt eine symbolische Mauer des Schweigens, bestehend aus Kartons, ein. Sie bewerten die Kommunikationsstrategie des Konzerns als respektlos. Unterstützung erhielten sie bei ihrem Protest von Nürnbergs SPD-Chef Nasser Ahmed. Dieser bezeichnete die Verkaufspläne und das Kommunikationsverhalten von H&M als "unsozial".