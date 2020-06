Protest gegen geplanten Stellenabbau bei ZF in Nürnberg

Die IG Metall ruft die rund 1.000 Nürnberger Beschäftigten des Automobilzulieferers ZF heute (25.06.20) zu einer Demonstration durch die Stadt auf. Damit beteiligen sich die fränkischen Mitarbeiter an der bundesweiten Aktionswoche der Gewerkschaft gegen den geplanten massiven Stellenabbau bei ZF. Die Arbeiter werden sich am frühen Nachmittag zu einer Kundgebung vor der Meistersingerhalle treffen und anschließend in einem Autokorso zum ZF-Werk im Nürnberger Süden fahren.

Tausende Arbeitsplätze sollen wegfallen

Hintergrund der Aktion ist der von ZF geplante massive Stellenabbau: Der Automobilzulieferer will weltweit 15.000 Arbeitsplätze abbauen, die Hälfte davon in Deutschland. Im Bundesgebiet arbeiten rund 50.000 Menschen für ZF, davon mehr als 18.000 in Bayern.

Stellenabbau trotz Hilfen der Bundesregierung

"ZF verunsichert mitten in der Corona-Krise seine Beschäftigten mit der Ankündigung eines weitreichenden Stellenabbaus", kritisiert Andreas Weidemann, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Nürnberg das Vorgehen des Unternehmens. Auch ZF würde von dem Konjunkturpaket der Bundesregierung profitieren und müsse Beschäftigten eine Perspektive bieten.

"Die Möglichkeiten zur Kurzarbeit wurden ausgeweitet. ZF muss das nutzen, um an allen Standorten Beschäftigung zu sichern. Insbesondere für Nürnberg erwarten wir von der ZF ein klares Signal zum Erhalt des Standortes und der Beschäftigung." Roland Wehrer, zuständiger Gewerkschaftssekretär für ZF Nürnberg

Bereits Anfang der Woche haben mehrere Hundert Beschäftigte in Aschaffenburg gegen die Pläne der Geschäftsleitung demonstriert. Am Mittwoch fanden Aktionen in Passau und Bayreuth statt.