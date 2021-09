Prognose: Heizen wird dieses Jahr deutlich teurer

In vielen Haushalte könnte die Heizkostenabrechnung für dieses Jahr deutlich teurer ausfallen. Kühles Wetter, steigende Energiekosten und der neue CO₂-Preis führen z.B. in Häusern mit Erdgasheizung durchschnittlich zu 13 Prozent höheren Rechnungen. Das hat die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online ermittelt und dafür Daten aus 123.000 Häusern mit Zentralheizung unter die Lupe genommen.

CO₂-Preis verteuert Heizen mit Öl und Gas

Nachdem vergangenes Jahr das Heizen mit Öl um fast ein Drittel billiger geworden war, steigen die Preise in diesem Jahr um satte 44 Prozent. Das liegt auch am CO₂-Preis, der zum ersten Januar dieses Jahres eingeführt wurde. So will der Bund den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid senken. 2021 startet die CO₂-Bepreisung mit 25 Euro pro Tonne und erhöht sich in den nächsten vier Jahren auf 55 Euro pro Tonne. Auf Kostensteigerungen im einstelligen Prozentbereich muss sich demnach einstellen, wer mit Fernwärme, Wärmepumpen und Holzpellets heizt.

Langfristiges Planen mit Heizöl und Erdgas werde immer schwieriger, sagte co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz. Sie empfiehlt deswegen Hauseigentümern, den Umstieg auf erneuerbare Energie zu prüfen. Bis zu 490 Euro im Jahr ließen sich einsparen.

Unnötiges Heizen vermeiden

"Unabhängig von den Kosten sollte nicht unnötig geheizt werden", riet Melanie Weber-Moritz, die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. "Denn ein sparsamer Verbrauch bedeutet gleichzeitig einen Beitrag für den Klimaschutz." Eine Raumtemperatur, die dauerhaft höher als erforderlich eingestellt ist, bedeutet automatisch unnötig verbrauchte Energie. Als Faustregel gilt, dass jedes Grad weniger den Verbrauch um sechs Prozent senken kann.

Kosten sparen durch gezieltes Heizen

Die Drehregler am Heizkörper sehen simpel aus, mit den Thermostaten kann man die Raumtemperatur bei einer gut eingestellten Heizungsanlage aber präzise regeln. Angenehme 20 Grad erreicht man im Wohn- oder Arbeitszimmer auf Stufe 3, im Bad sind vielleicht 23 Grad besser - die erreicht man kurz vor Stufe vier. Etwa vier Grad Unterschied liegen normalerweise zwischen den Stufen. Geschlafen wird besser etwas kühler - dort reichten auch Stufe 1 oder 2. Wichtig ist es auch kühlere Räume gut zu belüften und die Türen zu den wärmeren Zimmern geschlossen zu halten.

Lüften gehört dazu

Nur wer regelmäßig lüftet, spart dauerhaft Energie: Mehrmals tägliches Stoßlüften spart Geld beim Heizen und verhindert Schimmelbildung. Dafür sollten die Fenster für einige Minuten komplett geöffnet und dann wieder geschlossen werden. Dazwischen Fenster gekippt zu lassen, führt zu wenig Luftaustausch, bedeutet aber, dass die Innenwände auskühlen. Das muss die Heizung dann wieder ausgleichen. Gar nicht zu heizen ist übrigens auch keine Lösung - durch das Abkühlen der Wände kann sich Schimmel bilden.

Komfortabel: Programmierbare Thermostate

Auch wenn die Anschaffung smarter Thermostate auf den ersten Blick nicht ganz billig ist, können sie langfristig Kosten und Nerven sparen. Die minutengenau mögliche Programmierung sorgt für ein warmes Bad, wenn die Familie aufsteht, senkt die Temperatur aber nachts und wenn niemand zu Hause ist. Andere Einstellungen z.B. ab Wochenende erhöhen den Komfort und manche Modelle erkennen auch geöffnete Fenster und drehen die Heizung dann automatisch runter.