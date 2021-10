Profiteure des Chip-Mangels: Infineon optimistisch

Zwangspause in großen Autofabriken, Lieferprobleme bei Haushaltsgeräten: Seit Monaten sind Elektronik-Bauteile auf dem Weltmarkt knapp. Zwar arbeiten Unternehmen wie der größte deutsche Chip-Hersteller Infineon am Anschlag, doch bisher reicht das nicht. Beim Kapital-Markttag wird der Chip-Mangel eines der zentralen Themen sein.

Infineon - eine wahre Geldmaschine

Seit genau neun Jahren steht Reinhard Ploss an der Spitze von Infineon. In dieser Zeit hat er den bayerischen Halbleiterkonzern durch gezielte Zukäufe in den USA deutlich vergrößert und ihn zu einer wahren Geldmaschine gemacht. Das Unternehmen setzt nicht zuletzt auf Chips für die Auto-Industrie, wo der Halbleiteranteil pro Fahrzeug kontinuierlich steigt. Das hat sich auch finanziell ausgezahlt. Experten gehen davon aus, dass Infineon im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr pro 100 Euro Umsatz rund 18 Euro operativen Gewinn erwirtschaften konnte.

Auswirkungen des Chip-Mangels?

Für das neue Geschäftsjahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch. Dazu trägt ein gerade eröffnetes neues Werk im österreichischen Villach bei. Es soll vor allem Mikro-Elektronik für Autohersteller liefern. Allerdings leidet auch Infineon unter dem globalen Chip-Mangel. Immer wieder reißen Lieferketten. Im Sommer sorgte zudem ein harter Lockdown in Malaysia dafür, dass die Münchener ihr dortiges Werk wochenlang schließen mussten.

Infineon will mehr investieren

Insgesamt profitiert Infineon jedoch von der weltweit großen Nachfrage nach Chips. Der Konzern aus Neubiberg bei München kündigt an, künftig mehr zu investieren. Auch Umsatz und Marge sollen weiter wachsen. Der Umsatz soll im neuen Geschäftsjahr, das am 1. Oktober begann, im mittleren Zehn-Prozent-Bereich steigen, wie Infineon mitteilt. Das entspricht einem Wert um 15 Prozent herum. Zudem will Infineon mehr investieren, um Wachstumschancen zu nutzen. Sie sollen auf rund 2,4 Milliarden steigen. Infineon profitiert derzeit von der weltweit großen Nachfrage nach Chips.

Interessant könnte beim Investorentag bei Infineon aber auch noch etwas anderes werden: Die Branche erhofft sich auch Hinweise darauf, wer auf Reinhard Ploss folgen wird. Denn der langjährige Infineon-Chef geht in gut einem Jahr in Rente.