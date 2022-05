Produktion mit stärkstem Einbruch seit zwei Jahren

Es sind schwere Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Der Krieg mit der Ukraine führt dazu, dass wichtige Produkte nicht geliefert werden können etwa Kabelbäume, die die Autoindustrie dringend benötigt. Außerdem trifft der Einbruch des Russlandgeschäftes die Exportnation Deutschland empfindlich. Dazu kommt, dass Corona-Ausbrüche und Lockdowns in China internationale Lieferketten unterbrechen.

Russischer Angriffskrieg belastet die Produktion

Nach zuletzt fünf Anstiegen in Folge habe die Industrieproduktion einen herben Dämpfer erfahren, heißt es vom Bundeswirtschaftsministerium – und zwar vor allem bedingt durch den russischen Krieg in der Ukraine. In den kommenden Monaten dürfte es mit der Industrieproduktion tendenziell weiter nach unten gehen, meint etwa der Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Darauf deutet auch der Auftragseingang hin. So haben die Industrieunternehmen im März 4,7 Prozent weniger Bestellungen eingesammelt als im Vormonat. Im Fall eines Gasembargos käme es wohl sogar zu einer scharfen Rezession, schätzt Volkswirt Krämer.