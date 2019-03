Fahrzeugindustrie: Produktion sinkt überraschend

Nachdem zum Jahresauftakt bei der Industrie bereits deutlich weniger Aufträge eingegangen sind, folgt nun die Produktion. Sie sank im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Einbußen vor allem in der Fahrzeugindustrie

Eigentlich war mit einem Anstieg gerechnet worden. Doch vor allem die Fahrzeugindustrie machte einen Strich durch die Rechnung. Dazu hätten auch Produktionsstillstände aufgrund von Modellwechseln sowie Streiks bei Zulieferern und damit erneut Sondereffekte beigetragen, heißt es zur Begründung beim Bundeswirtschaftsministerium. Dort geht man weiterhin – wie es heißt - von einer gedämpften Industriekonjunktur aus.

Verkäufe bei BMW, Audi und Daimler stark rückläufig

Um einen positiven Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum im ersten Quartal zu leisten, müsste die Industrieproduktion in den kommenden zwei Monaten um jeweils mindestens 1,1 % zunehmen. Doch die Schwäche in der Autoindustrie hat auch im vergangenen Monat angehalten. So waren nach BMW und Audi auch bei Daimler die Verkäufe im Februar stark rückläufig. Das Bundesfinanzministerium scheint schon nicht mehr an der Jahresprognose der Bundesregierung festzuhalten. Medienberichten wird intern nur noch damit gerechnet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,8 Prozent zulegen wird.