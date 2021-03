Produktion im Januar geschrumpft, Industrie aber zuversichtlich

Halbleiter-Mangel, Brexit-Chaos, Winter-Wetter: Eine ganze Reihe von "Sondereffekten" hat die deutsche Wirtschaft im Januar in die Knie gezwungen. Erstmals nach - zuvor acht Anstiegen in Folge - drosselte sie ihre Produktion. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Zwölf Prozent Einbruch bei der Autoindustrie

Die Industrie allein drosselte ihre Produktion um 0,5 Prozent und damit erstmals seit April 2020. Während die Maschinenbauer ein Plus schafften, brach die Autoproduktion um mehr als zwölf Prozent ein. Das Ministerium machte dafür Engpässe bei der Halbleiter-Produkten in der Kfz-Industrie verantwortlich. Einige Hersteller wie VW mussten vereinzelt sogar ihre Bänder stoppen, weil die nötigen Teile fehlten.

Erwartungen der Industrie steigen weiter an

Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich den dritten Monat in Folge aufgehellt. Sie stiegen im Februar auf 20,7 Punkte, nach 9,4 im Januar. Das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage des ifo Instituts hervor.

"Die Erwartungen der Branchen sind dabei sehr unterschiedlich. Die Autoindustrie will ihre Produktion besonders stark ausweiten, die Bekleidungsindustrie plant ihre Produktion einzuschränken." Klaus Wohlrabe, ifo-Konjunkturexperte

Starke Branchenunterschiede

In der Autoindustrie und bei ihren Zulieferern haben sich die Erwartungen deutlich verbessert. Der ifo-Indikator stieg auf 35 Punkte, nach minus 1 im Januar. Auch bei den Herstellern von Computern ist der Indikator angestiegen, von 29 Punkten auf 34 im Februar. In der Chemie stieg er auf 21 Punkte, nach 15 im Januar, im Maschinenbau nahm er zu auf 19 Punkte, nach zwölf im Januar.

Schlusslicht Bekleidungsindustrie

Die Bekleidungsindustrie bleibt das Schlusslicht, auch wenn die Umfrageteilnehmer die Situation etwas weniger pessimistisch beurteilten als im Vormonat. Der Indikator stieg auf minus 60 Punkte, nach minus 84 Punkten im Januar. Bei den Möbelherstellern haben sich die Aussichten eingetrübt. Der Indikator fiel auf minus 33 Punkte, nach minus 15 im Januar.