Probleme in China bewegen Adidas-Aktionäre

Nach Einschätzung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat Adidas in der jüngsten Vergangenheit in China noch schlechter abgeschnitten als die Konkurrenz. Während das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 in den westlichen Märkten deutlich bei den Umsätzen zulegen konnte, schwächelt die Marke in Asien.

Lockdowns und Werkschließungen

Ein Grund dafür ist die strikte Corona-Politik in China. Dort waren zuletzt 25 Prozent der eigenen Adidas-Läden und 15 Prozent der Partner-Läden geschlossen. Zudem gab es zwischenzeitlich längerfristige Werkschließungen am wichtigen Fertigungsstandort Vietnam. Allein dadurch seien Umsatzeinbußen von 400 Millionen Euro entstanden, erklärte Adidas-Chef Kasper Rorsted. Mittlerweile laufe die Produktion in Vietnam aber wieder fast normal.

Rorsted hofft auf Besserung

Rorsted zeigte sich zuversichtlich, dass sich auch die Geschäftslage in China bald normalisieren werde. China bleibe ein wichtiger Markt für Adidas, weil sich dort immer mehr Menschen Adidas-Produkte leisten könnten, so Rorsted. Wenig Auswirkungen auf das laufende Geschäft habe dagegen der Krieg in der Ukraine.

Adidas-Aktie schwächelt

Trotz aller Schwierigkeiten sprach Rorsted von einem erfolgreichen Jahr für Adidas. Als Dividende sollen die Anteilseigner 3,30 Euro je Aktie erhalten. Der Wert der Adidas-Aktie hat sich im Lauf des letzten Dreivierteljahrs fast halbiert. Lag er im Juli noch bei deutlich über 300 Euro, werden Adidas-Papiere derzeit nur noch mit rund 175 Euro gehandelt.

