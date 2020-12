Private Krankenversicherung: Ärger um steigende Tarife

Im November hat der Marktführer unter den Privaten Krankenversicherern, Debeka, Schlagzeilen mit der Erhöhung seiner Tarife um im Durchschnitt mehr als 17 Prozent gemacht. Über die gesamte Branche gerechnet, erwartet der Verband der Privaten Krankenversicherer zum Jahreswechsel einen Anstieg um mehr als acht Prozent.

Niedrige Zinsen erzwingen höhere Beiträge

Grund dafür sei vor allem die andauernde Niedrigzins-Phase, erklärt der Branchenverband – sie mache es den Versicherern schwer, mit ihrem Kapital Erträge zu erwirtschaften. Verschiedene Rechtsanwälte bieten an, Tariferhöhungen vor Gericht zu bringen, denn die Privaten Krankenversicherer müssen nachvollziehbare Gründe liefern.

Gericht kippt Tariferhöhung

Für ein Aufsehen in der Branche hat im Januar ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln gesorgt, das eine Tariferhöhung kassiert hat. In der Regel könnten Versicherte aber am ehesten durch einen Wechsel in einen günstigeren Tarif ihre Prämien senken, rät die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen.

Im Notfall Zuschüsse vom Sozialamt

Und die Patientenberater empfehlen vor allem Selbständigen mit niedrigem Einkommen, sie sollten keine Scheu haben, gegebenenfalls zum Sozialamt zu gehen. In vielen Fällen sei es für Privatversicherte möglich, Zuschüsse zu erhalten, wenn sie ihre Prämien sonst nicht mehr zahlen können