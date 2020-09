Private Geldvermögen steigen zügig

"Year of the rich", also "das Jahr der Reichen" – diesen Titel hat die Allianz für ihren auf Englisch veröffentlichten Welt-Vermögensbericht gewählt. Denn der Zuwachs der privaten Geldvermögen war mit einer Rate von 9,7 Prozent so schnell wie seit dem Jahr 2005 nicht mehr. Angesichts der internationalen Handelsstreitigkeiten und sozialer Konflikte in vielen Ländern sei das eine rundum erstaunliche Entwicklung, heißt es von der Allianz.

Geldflut der Notenbanken als Treiber

Hinter der Zunahme der Privatvermögen stehe vor allem der Boom an den Wertpapiermärkten, schreibt der Versicherungskonzern – was wiederum dadurch befeuert worden sei, dass die meisten Notenbanken die Märkte mit Geld fluten. Auch in der Coronakrise werden die privaten Geldvermögen nach Einschätzung der Allianz weiter zulegen. Denn die Geldpolitik der Notenbanken und die von Politikern auf der ganzen Welt entwickelten Schutzschirme verschonen private Geldvermögen vor den negativen Folgen der Pandemie weitgehend, resümiert der Versicherungskonzern.

Superreiche werden immer reicher

Die Allianz weist dabei darauf hin, dass die Erde "ein sehr ungleicher Ort" bleibe. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verfüge inzwischen über 44 Prozent des weltweiten Vermögens – nach einem Zuwachs um drei Prozentpunkte seit der Jahrtausendwende. Die Superreichen entfernten sich immer weiter vom Rest der Gesellschaft, schreibt die Allianz.