Pride Index: Wie LGTBIQ+-freundlich sind deutsche Unternehmen?

Der Pride Index will das Engagement von Firmen und Organisationen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Mitarbeitende in den Vordergrund rücken. Die Teilnahme an dem Audit ist freiwillig. Bundesweit haben 77 mittelständische und große Unternehmen aus den Branchen Consulting, Chemie und Pharma, Versicherungen, Software und IT, Banken und Finanzdienstleister sowie Kanzleien mitgemacht.

Aus Bayern waren es unter anderem die Firmen Puma, Infineon Technologies, die Landeshauptstadt München sowie MTU Aero Engines. Die höchste Punktzahl im Audit erzielte die Münchner Allianz, mit 90 Prozent. Neben ihr schafften das noch SAP und McKinsey.

Ergebnis: Erste Erfolge in Mitarbeiternetzwerke

Unter anderem wurde untersucht, welche Voraussetzungen Firmen schaffen, um nachhaltig Strukturen für LGBTIQ+-Mitarbeitende zu etablieren. Der Audit kommt zu dem Ergebnis, dass die Wertschätzung von queeren Mitarbeiternetzwerken in Unternehmen zunimmt. In 84 Prozent der großen und in knapp 60 Prozent der mittelständischen Betriebe gebe es bereits Netzwerke für geschlechtliche Vielfalt, die über ein eigenes Budget verfügen. Auch das Thema Allyship wird laut Index weiter vorangetrieben. Das heißt, viele Firmen versuchen, alle ihre Mitarbeitenden für das Thema Anti-Diskriminierung zu sensibilisieren.

Verbesserungsbedarf zeigt sich laut Index im Engagement für Trans-Mitarbeitende: Hier fehlten häufig noch geschulte Ansprechpersonen und Prozesse. Auch inklusiv gestaltete Dokumente in den Personalabteilungen würden noch nicht in allen Unternehmen und Organisationen abgebildet. Der Audit kommt zum Schluss, dass sich vor allem Unternehmen in Branchen mit starkem Wettbewerb um Talente besonders für LGBTIQ+-Diversity einsetzen.

Umsetzung des Pride Index

Die teilnehmenden Unternehmen haben für den Pride Index einen Fragebogen mit 75 Fragen zu den Themenfeldern Organisationsstruktur, HR und Recruiting, Kommunikation und Sichtbarkeit sowie rechtlicher Rahmen und Regelungen beantwortet. Herausgegeben wird der Pride Index von der Uhlala Group. Sie berät Unternehmen und Organisationen im Umgang mit LGBTIQ+-Menschen.