Preissteigerungen: Auch Wein wird wohl bald teurer

So ziemlich alles ist deutlich teurer geworden in den vergangenen Monaten – zu den wenigen Ausnahmen gehörte bislang aber Wein. Doch Weintrinker müssen sich darauf einstellen, dass sie für den Rebensaft auch bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Entsprechende Signale gibt es von den deutschen Winzern. Und das obwohl der Weinmarkt hart umkämpft ist.

Harter Wettbewerb drückte bislang den Preis für Wein

Es gibt weltweit viele Winzer, die insgesamt mehr Wein produzieren als tatsächlich getrunken wird. Das hat die Preise lange Zeit niedrig gehalten. Doch angesichts der steigenden Kosten werden die Produzenten kaum umhinkommen, bald die Preise anzuheben.

Der Verband Deutsche Prädikatsweingüter spricht von höheren Kosten von 30 Prozent. Glasflaschen, Aluminiumverschlüsse, Etiketten, Kartons – dafür müssen die Winzer zwischen 20 und 40 Prozent mehr bezahlen. Hinzu kommt, dass für die Erntehelfer der Mindestlohn ab Oktober – also gerade zur Weinlese – um 25 Prozent auf dann zwölf Euro pro Stunde steigt.

Frankenwein wohl bald 15 Prozent teurer

Dass die Weinpreise für die Verbraucher deshalb angehoben werden müssen, scheint klar. Nur um wie viel, da spricht man in der Branche derzeit ungern laut darüber – und verweist auf den Konkurrenzkampf. Hinter vorgehaltener Hand ist beispielsweise bei fränkischen Winzern von im Schnitt 15 Prozent die Rede.

Bei hochwertigen Weinen, die über den Fachhandel verkauft werden, dürften höhere Preise leichter durchzusetzen sein als bei günstigen Weinen im Supermarkt – und die werden überwiegend gekauft. Im Schnitt gaben die Deutschen zuletzt gerade mal für einen Liter Wein 3,80 Euro aus.