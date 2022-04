Preise steigen weiter: Ukraine-Krieg löst Einkaufsreflex aus

Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Lebensmittelkosten steigen stark an und auch die wachsenden Energiekosten machen sich auf den Preisschildern in den Supermarktregalen bemerkbar. Und das wird auch im Einkaufsverhalten der Menschen sichtbar, so der Konsumforscher und Psychologe Jens Lönneker im Interview mit Bayern 2.

Hamsterkäufe als Übersprungshandlung

Durch den Ukraine-Krieg steigen nicht nur die Preise, sondern es verstärke sich bei den Menschen das Gefühl, man sei in einer Krise, müsse den Alltag und auch das Einkaufsverhalten neu strukturieren, erklärt Lönneker. Ein Phänomen dabei sind die sogenannten Hamsterkäufe. Eine Reaktion, die er aus psychologischer Betrachtung mit einer "Übersprunghandlung" erklärt:

"Weil wir so ohnmächtig sind, gegenüber den Entwicklungen dieses Krieges, weil wir das Gefühl haben, wir können gar nicht mitbestimmen oder mit entscheiden." Konsumforscher Jens Lönnecker

Um überhaupt etwas zu tun, gäbe es eine Gruppe von Leuten, die als Reaktion für den Notfall den Keller vollpacken, so der Konsumforscher. "Weil sie das Gefühl haben: Da habe ich wenigstens irgendwas gemacht. Wenn man mit denen wirklich im Einzelinterview spricht, dann sagen sie, sie wissen, dass das nicht so wirklich viel Sinn macht, aber sie würden wenigstens irgendetwas tun."

Steigende Energiepreise auch im Lebensmittelbereich sichtbar

Vor allem beim Sonnenblumenöl macht sich aktuell die enorme Preissteigerung bemerkbar. "Das ist schon ein ganz massives Extrembeispiel", so Bernd Biehl, Chefredakteur der "Lebensmittelzeitung" im Interview mit Bayern 2. Durch Knappheit des Sonnenblumenöls würden auch andere Öle wie Raps- oder Palmöl teurer werden, sowie Backwaren, die Pflanzenfette beinhalten. Auch bei anderen Produkten sei dieser Trend zu beobachten: "Es geht reihum."

Aber nicht nur die steigenden Lebensmittelkosten würden sich auf die Preise in den Supermärkten auswirken, erklärt Biehl. Auch die höheren Energiekosten spiegelten sich in den Mehrkosten in der Lebensmittelindustrie wider: "Alle, die backen, alle, die kühlen oder tiefkühlen, haben natürlich auch wie jeder Haushalt, ungefähr doppelt so hohe Energiekosten."

Lieferketten auch wegen Corona noch belastet

Der Ukraine-Krieg sei dabei nicht der einzige Grund für die Preissteigerung im Lebensmittelbereich, so Biehl: "Da kommt jetzt wirklich alles dazu. Die Transportprobleme haben wir auch schon in den letzten zwei Jahren gehabt. Auch die Container sind auf dem Weltmarkt teurer geworden. Das betrifft natürlich alle ausländischen Lebensmittel."

Bei den Kosten der Milch sei die Preissteigerung beispielsweise auf die Verknappung der Milchmenge, so Biehl. Viele Bauern seien zuvor außerdem aus der Milchproduktion ausgestiegen, da sich die Produktion für sie nicht mehr gelohnt habe. "Mit dem Erfolg, dass für die anderen, die noch weiter mitproduzieren, jetzt endlich mal halbwegs vernünftig gezahlt wird", so Biel.

Langsame "Spirale nach oben" bei Preisen sichtbar

Laut Konsumforscher Lönnecker könnten bei Einkäufen in nächster Zeit Lebensmitteldiscounter ihren Umsatz steigern: "Wir werden jetzt Reflexe haben, wo der Discount jetzt wieder stärker profitiert." Das wirke sich auch auf die Supermärkte aus, erklärt Biehl : Erhöhe einer der Lebensmittelhändler die Preise, beispielsweise wegen der Kostensteigerung bei den Lebensmittellieferanten, würden auch anderen Supermärkte darauf mit entsprechenden Anpassungen reagieren. "Es ist eine Spirale, die jetzt langsam nach oben dreht und alle machen mit", so Biehl.

Dennoch würden die großen Lebensmittelhändler aus seiner Sicht alles tun, um eine "realistische "Preissteigerung" weiterzugeben. Ein Grund dabei seien auch die Gewinne der letzten zwei Jahre:

"Die Lebensmittelhändler haben 2020/2021 alle sehr gut verdient. Man sieht ganz viel Gastronomieumsätze, die sie auf sich umleiten konnten. Und die haben jetzt auch ein Polster, nicht jede Preiserhöhung direkt voll weiterzugeben, sondern auch hier und da in ihrem Wettbewerb untereinander auch noch mal schnell das ein oder andere Sonderangebot zu machen." Bernd Biehl, Chefredakteur der "Lebensmittelzeitung"

Verbraucher sollen auf Sonderangebote achten

Biehl rät deswegen Kunden, verstärkt auf Handzettel und Sonderangebote zu achten, um beim Einkauf Geld zu sparen. Vorerst sei nicht klar, wann der Trend der steigenden Preise endet, so die Einschätzung des Experten: "Ich gehe davon aus, dass die Bewegung die derzeit im Gange ist, noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt schon bei sieben Prozent sind, können das vielleicht zum Jahresende durchaus noch zehn, elf, zwölf Prozent allein bei Lebensmitteln werden."

Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen haben momentan mit den Preissteigerungen zu kämpfen, so der Konsumforscher Lönneke. Man müsse deswegen auf diese Gruppe in Zukunft verstärkt ein Augenmerk richten und diese zu unterstützen: "Das ist eine Gruppe von Leuten, die im Moment vielen viele Sorge macht. Wir leben in einer Welt, wo wir auch glaube ich berechtigterweise sagen können: Keiner sollte so wenig zur Verfügung haben, dass er sich nicht doch Brot und Aufschnitt leisten kann."