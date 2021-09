Preise für Gebrauchtwagen ziehen an

Auf dem Markt für Gebrauchtwagen kommen derzeit zwei Faktoren zusammen, die für deutlich anziehende Preise sorgen. So sind wegen des anhaltenden Chip-Mangels bei den Herstellern nicht alle Neufahrzeuge verfügbar. Und wenn, dann oft nur mit sehr langen Lieferzeiten von bis zu einem Jahr.

Nachfrage nach "jungen Gebrauchten" deutlich gestiegen

Nicht alle potentiellen Kunden haben so viel Geduld, heißt es beim Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand, kurz DAT. Sie orientieren sich um und suchen nach jungen Gebrauchten. Damit steigt die Nachfrage.

Gleichzeitig ist das Angebot sehr überschaubar. In der Corona-Krise haben Firmenkunden und Autovermieter sehr viel weniger Neufahrzeuge zugelassen als üblich. Dasselbe gilt für Kurz-Zulassungen der Hersteller und Händler, also just für die Art von Autos, die in normalen Zeiten den Markt für junge Gebrauchte dominieren.

Entspannung nicht so schnell zu erwarten

Im Juli und August zogen die Preise für solche Fahrzeuge – wenn diese überhaupt verfügbar waren – nach den Zahlen der DAT um rund zweieinhalb Prozent an, Tendenz steigend. Eine schnelle Entspannung sei nicht zu erwarten, denn dafür bräuchte es viele Neuwagen, die aber wegen des Chipmangels nicht gebaut werden können.