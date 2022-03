Preis für Erdgas schnellt um 60 Prozent in die Höhe

Der Preis für Erdgas in Europa hat angesichts des fortgesetzten russischen Angriffs auf die Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen Moskau neue Höchststände erreicht. Am Montag wurde am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt - ein Plus von rund 60 Prozent.

Ölpreise erhöhen sich ebenfalls stark

Zuvor war wegen zunehmender Befürchtungen vor den negativen Folgen auf die Energieversorgung bereits der Ölpreis in die Höhe geschnellt. Zeitweise legte der Preis für ein Barrel der Standardmarke Brent am Montag auf den asiatischen Märkten um mehr als zwölf Prozent auf gut 139 Dollar zu. In London lag der Preis bei 127,22 Dollar. Der Preis für US-Erdöl stieg um etwa zehn Dollar auf gut 125 Dollar.

