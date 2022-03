Preisexplosion bei Öl und Gas: Was können Verbraucher tun?

Infolge des Ukrainekriegs sind die Energiepreise in die Höhe geschnellt. Autofahrern etwa, die ständig tanken müssen, bleibt kaum etwas anderes übrig, als tief in die Tasche zu greifen. Für Ölheizungsbesitzer könnte es sich möglicherweise dagegen lohnen, auf niedrigere Preise zu warten. Wer dagegen mit Gas heizt, hat kaum Chancen, sich gegen die Teuerung zu wehren. Gründe, Prognosen und einige Tipps im Überblick:

1. Heizöl

Preis steigt auch wegen überraschend hoher Nachfrage

Hausbesitzer lassen ihren Heizöltank meist nur einmal im Jahr füllen. Bei einem Ölpreis von 1,80 Euro ist das im Moment sehr teuer. Möglicherweise haben es da alle besser, die für die laufende Heizperiode noch genug Heizöl haben. Die aktuelle Situation ist in hohem Maß von Panikkäufen geprägt, die den Preis zusätzlich hochtreiben. Viele Verbraucher sind durch die Kriegsmeldungen aus der Ukraine und die Energiediskussion aber verunsichert und bestellen jetzt das Öl kurz vor Frühjahrsanfang. Das ist für die Anbieter ein überraschender Zeitpunkt. Konzerne wie Shell waren darauf nicht vorbereitet. Sie schränken deshalb jetzt den Handel ein, bevor sie nicht mehr genug liefern können.

Öl-Konzerne von vielen Heizöl-Bestellungen überrascht

Heizöl ist ein Saisongeschäft, dessen Schwerpunkt normalerweise vor der Heizperiode liegt - also im Herbst. Darauf stellen sich Produzenten wie Raffinerien und große Tanklager ein. Die überraschend hohe Nachfrage kommt für sie jetzt überraschend. Doch der Heizöltank lässt sich nur einmal voll machen, so dass die panikartige Nachfrage bald wieder nachlassen wird. Deshalb dürfte sich die ungewöhnliche Situation entspannen. Zum bisherigen Höchstpreis neues Heizöl zu bestellen, erscheint wenig sinnvoll.

Energiemärkte nehmen möglichen Lieferstopp aus Russland vorweg

Wegen des Kriegs in der Ukraine haben die meisten Ölhändler in den vergangenen Tagen schon kein Rohöl, Diesel und Heizöl in Russland mehr bestellt. Dieser Handel ist also bereits vor einem möglichen Ölembargo von USA und EU fast zum Erliegen gekommen. Nur Shell hat als einziger großer Ölkonzern in Europa in Russland noch einmal 100.000 Tonnen Rohöl bestellt. Wenn es also jetzt tatsächlich ein Importverbot des Westens für diese russischen Produkte geben sollte, würde das an der tatsächlichen Situation wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. An den Märkten wurde dieser Schritt in den letzten Tagen preislich bereits vorweggenommen.

OPEC-Länder könnten mehr fördern, der Iran neu ins Spiel kommen

Außerdem ist davon auszugehen, dass andere Länder des Ölkartells OPEC, wo Russland nur ein assoziiertes Mitglied ist, der Verlockung nicht widerstehen können und ihre Förderung erhöhen. Sie verdienen zwar jetzt schon prächtig am Ölpreisanstieg, haben aber in der Vergangenheit auf eine solche Situation nicht mit einer weiteren Verknappung reagiert.

Die USA können ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, indem sie die Produktion des umstrittenen Fracking-Öls im eigenen Land erhöhen. Außerdem kann die Regierung in Washington die restlichen Beschränkungen des Öl-Embargos gegen den Iran aufheben, damit das früher so wichtige Förderland wieder mehr liefern kann.

Mehr Öl sorgt für Entspannung aber nur auf mittlere Sicht

Alle diese Maßnahmen zur Entspannung des Ölmarkts sind denkbar und sogar wahrscheinlich. Sie haben aber den Nachteil, dass sie nicht über Nacht möglich sind und nur auf mittlere Sicht von einigen Monaten wirken können. Fakt ist also, dass es Gegenmaßnahmen zur Preisexplosion geben wird, dass die Verbraucher aber noch eine ganze Zeit durchhalten müssen. Für die Besitzer eines Heizöltanks, der noch nicht leer ist, bietet sich daher die Möglichkeit, auf bessere Zeiten bereits vor dem nächsten Winter zu hoffen und dann erst nachzubestellen.

2. Gas

Lage auf dem Gasmarkt komplizierter als auf den Ölmärkten

Beim Erdgas, mit dem fast die Hälfte der deutschen Haushalte geheizt wird, ist die Situation schwieriger einzuschätzen als beim Öl. Im Moment ist es kaum vorstellbar, dass der hohe Anteil Russlands von rund der Hälfte aller Gaslieferungen (in Bayern sogar noch wesentlich mehr) in wenigen Monaten ausgeglichen werden kann. Das verflüssigte Erdgas LNG, das per Tankschiff über den Atlantik geliefert wird, ist auf jeden Fall wesentlich teurer als das Pipeline-Gas aus Sibirien.

Es könnte noch teurer werden für Verbraucher und Unternehmen

Es wird zwar für private Verbraucher zu Hause mit großer Sicherheit Gas zum Heizen zur Verfügung stehen, auch wenn Kremlchef Wladimir Putin den Gashahn zudreht. Die Frage ist: zu welchem Preis?

Die private Versorgung ist gesetzlich geschützt und würde im Notfall als letzte ausfallen. Die deutsche Industrie, die mindestens genauso dringend Gas für ihre Produktion braucht, könnte von einem möglichen Gasmangel dagegen schnell eingeschränkt werden. Vor allem in der Chemieindustrie und im Energiesektor drohen bei vielen angeschlossenen Branchen vorübergehende Werksschließungen und Kurzarbeit. Um das restliche Gas gäbe es mit Sicherheit einen Preiskampf, der auch die privaten Heizkosten weiter nach oben treibt.

Mieter müssen sich auf hohe Nachzahlungen für Energie einstellen

Auch Mieter sollten sich auf jeden Fall auf eine deutliche Nachzahlung bei den Nebenkosten einstellen. Die Gaspreise sind bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Abrechnung erfolgt erst jetzt im Frühjahr. Im laufenden Jahr profitieren die meisten Gas- und Stromkunden noch vom Schutz ihrer alten Verträge mit Stadtwerken und Energiekonzernen. Die haben zum Beispiel das Gas von diesem Winter vor zwei bis drei Jahren schon bei ihren Lieferanten zum Festpreis eingekauft, der damals wesentlich günstiger war.

Energiepreise wohl auf lange Sicht hoch

Die nächsten Lieferungen werden mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung daher in jeder Hinsicht teurer werden, egal ob es um Gas oder Strom geht, der zum Teil ja mit Gas und anderen fossilen Energieträgern produziert wird. Einen kräftigen Preisanstieg gab es übrigens auch beim Holz und bei der Kohle. Die große Welle bei den Energiepreisen steht also erst noch bevor.