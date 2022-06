Preis-Explosion auf dem Bau: So stark wie seit 1990 nicht mehr.

In der Baubranche sind die Preise in Bayern innerhalb eines Jahres deutlich angestiegen. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mitteilt, erhöhten sich im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2022 in diesem Bereich die Preise um 17,3 Prozent. Im Jahresvergleich stiegen sowohl die Preise für Rohbauarbeiten um 17,1 Prozent als auch die Preise für Ausbauarbeiten um 17,5 Prozent.

Stahlbau wurde besonders teuer

Der Statistikbehörde zufolge gab es seit den 1990er Jahren keine solchen Steigerungsraten mehr. Beim Roh- oder Neubau sorgen vor allem die Stahlbauarbeiten (+26,6 Prozent) sowie Abdichtungsarbeiten (+23,5 Prozent) für diese Entwicklung. Bei den Ausbauarbeiten sind Dämm- und Brandschutz arbeiten an technischen Anlagen (+31,3 Prozent) sowie Metallbauarbeiten (+26,1 Prozent) für die Preissteigerungen verantwortlich.

Baubranche vor einer Trendwende?

Der Preisanstieg, verbunden mit den steigenden Zinsen für Kredite, sorgt bereits für leichte Beunruhigung bei den bayerischen Baufirmen. Auch das Interesse an Baugrundstücken gehe bereits zurück, wie etwa im Bayerischen Wald.