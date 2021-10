Präsident des DIW: "In Notsituationen mehr Schulden machen!"

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat seinen Vorschlag verteidigt, die wegen Corona ausgesetzte Schuldenbremse zum weitern Aufnehmen von Schulden zu nutze.

Fratzscher sagte in der Bayern 2-radioWelt: "Die Idee der Schuldenbremse ist, dass es in Notsituationen die Möglichkeit gibt, mehr Schulden zu machen." Klimaschutz sei eine Notsituation und der Klimawandel von der Bedeutung her für die Menschen - auch für die Wirtschaft - um ein Vielfaches wichtiger und dringender als die Corona-Pandemie, so Fratzscher. Sein Vorschlag: "Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung, soziale Erneuerung werden nur über mehr Schulden möglich sein, da die Koalitionäre auch Steuerhöhungen ausgeschlossen haben."

Klimaschutz "verpennt"

Es nutze auch nichts, jetzt festzustellen, dass dies früher hätte geschehen können, da das Problem des Klimawandels schon lange bekannt gewesen sei: "Nur, weil man in den letzten 30 Jahren gepennt hat, macht es das Thema ja nicht weniger dringend. Wenn es in den nächsten vier Jahren nicht gelingt, die digitale Transformation und den Klimaschutz auf den Weg zu bekommen, dann werden wir in Deutschland die Klimaschutzziele verpassen und auch bei der Digitalisierung werden deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Es werden viele gute Jobs in Deutschland in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren verloren gehen."

Der DIW-Präsident betonte, dass er die Bedenken, der künftigen Generation, durch neue Schuldenaufnahme eine zu große Bürde zu hinterlassen, nicht teile: "Für mich ist das genau umgekehrt: Manchmal muss man kurzfristig mehr Schulden machen, damit man langfristig Schulden schneller abbauen kann."

Zinsen auf Schulden? Nicht das drängendste Problem

Das Beste, was man mit dem ausgegebenen Geld machen könne, seien Investitionen "in unsere Kinder oder in unsere eigene Qualifikation." Das gelte auch bei den Themen Klimaschutz und Digitalisierung. "Wenn Sie die jungen Menschen heute fragen, was ist ihnen denn wichtige? Dass sie in 20, 30 Jahren nicht 0,6 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Zinsen auf die staatlichen Schulden zahlen sollen, sondern 0,8 Prozent? Oder eine intakte Umwelt, gute Arbeitsplätze, sozialer Frieden? Ich glaube, jeder junge Mensch würde Ihnen sagen: Die Zinsen auf die Schulden, das ist nicht wirklich das Problem!"