Postzusteller erwarten stärkstes Weihnachtsgeschäft aller Zeiten

Schon seit Monaten bereiten sich die Paketdienstleister intensiv auf das Weihnachtsgeschäft 2020 vor. Die Branche rechnet mit Rekord-Weihnachten. Auch die "Black Friday"-Rabattaktionen Ende November dürften zusätzlich für mehr Bestellungen sorgen als sonst üblich. Für November und Dezember rechnet der Paketverband BIEK im Vergleich zum Vorjahr mit einer "coronabedingten Verdopplung der Zuwächse (bis zu 20 Prozent) bei den Paketsendungen für private Haushalte". Das wären dann etwa 420 Millionen Sendungen insgesamt.

Paketdienstleister rüsten sich für Millionen von Weihnachtspäckchen

"Wir rechnen jetzt schon mit dem mengenstärksten Weihnachtsgeschäft aller Zeiten", sagt auch Sebastian Kaltofen, Sprecher bei Hermes Deutschland, "unseren Berechnungen zufolge werden wir vom Oktober bis Dezember ungefähr 120 Millionen Sendungen abwickeln".

Auch bei der Deutschen Post DHL bereitet man sich auf die heißesten Wochen des Jahres vor und rechnet mit einem ordentlichen Schub. "Wir erwarten ab Ende November bis zum Heiligen Abend drei bis vier sehr starke Wochen, mit rund elf Millionen Sendungen an Spitzentagen", überschlägt Victoria Grzelachowski, Abteilungsleiterin Auslieferung Paket bei DPDHL. "Zum Vergleich: Normalerweise sind im Jahresdurchschnitt 5,2 Millionen Pakete am Tag." Die Menge der Briefe und Pakete, die allein bei DPDHL täglich zugestellt werden, entsprechen der Länge eines Güterzugs von Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern bis nach Erlangen in Mittelfranken.

Weihnachtskarten werden dagegen wohl eher weniger verschickt. Das ergibt sich aus dem Trend für 2020: "Bei Briefen rechnen wir mit einem Rückgang von etwa 10 Prozent", heißt es bei der Deutschen Post.

Weihnachtspäckchen: International frühzeitig wegschicken

Auch wenn die logistischen Herausforderungen wegen der derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durch Corona enorm sind, glaubt sich die Branche gut gerüstet. Zumindest bei der Zustellung von Briefen und Paketen innerhalb Deutschlands gibt es aktuell keine Einschränkungen. Deshalb sind die Einlieferfristen 2020 für die Weihnachtspäckchen und Pakete innerhalb Deutschlands auch nicht vorverlegt worden. "Weihnachten fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag", sagt Victoria Grzelachowski von DPDHL, "und damit man sicherstellen kann, dass alles noch pünktlich beim Empfänger ankommt, sollte man spätestens bis 12 Uhr am Samstag vorher, das ist der 19. Dezember, sein Paket zu Filiale gebracht haben". Für Briefe oder Weihnachtskarten kann man sich sogar noch bis zum 22. Dezember Zeit lassen.

Bei DPDHL ist für die europäischen Nachbarländer wie Österreich bereits der 14. Dezember Einlieferungsschluss ("Premium" der 18.12). Wer sicherstellen möchte, dass auch in andere europäische Länder alles noch rechtzeitig ankommt, sollte die Weihnachtspäckchen bis zum 10. Dezember aufgegeben haben. Per Luftfracht nach Übersee gilt bei der Deutschen Post der 7. Dezember als letzte Einlieferungsfrist. Der so genannte "Premium Service" ist aber natürlich entsprechend teurer. Gerade in die USA dauert der "normale" Versand von Päckchen sowie Paketen nämlich erheblich länger, weil die Postfracht über den Seeweg abgewickelt wird. Hier gilt bereits der 30. November als Stichtag für das Aufgeben von Päckchen und Paketen. Für Ziele im Westen der Vereinigten Staaten oder in abgelegenen Regionen der USA rechnet die Deutsche Post allerdings mit noch längeren Lieferzeiten. Bei Hermes gilt weiterhin der 15. Dezember als Stichtag für die Abgabe von internationalen Sendungen.

Trotz allen angegebenen Fristen: Wegen der Pandemie ist weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Das heißt, um sicherzustellen dass auch immer noch das aktuellste Schlussdatum gilt, kann es nicht schaden, nochmal die aktuellen Daten auf den Internetseiten der Anbieter zu prüfen.

Händeringend gesucht: Zusteller und Sortierer

Das Paket- und Zustellergeschäft ist derzeit eine Jobmaschine. Nahezu alle Wettbewerber haben zusätzliche Kräfte bereits eingestellt oder suchen noch händeringend Personal an bestimmten Standorten. "Wir haben jetzt 3.500 Mitarbeiter eingestellt. Zusätzlich haben wir den Fuhrpark um 3.900 Fahrzeuge erhöht", sagt Sebastian Kaltofen von Hermes in Hamburg, "und die ganzen Sortierkapazitäten ebenfalls um 30 Prozent, um diese Mehrmengen einfach abbilden zu können."

Auch beim größten Onlinehändler Amazon laufen die Geschäfte gerade in der Vorweihnachtszeit auf Hochtouren. "Grundsätzlich stellen wir jedes Jahr zu Weihnachten tausende zusätzliche, saisonale Kollegen ein", sagt Amazon-Sprecher Michael Schneider, "so auch dieses Jahr. Bewerbungen sind weiterhin möglich."

DPDHL sucht ebenfalls noch gut qualifizierte Mitarbeiter. Dort sind zwar schon im Frühsommer aufgrund des Mehraufkommens wegen der Corona Pandemie ungefähr 4.000 Mitarbeiter eingestellt worden, aber um mit den angehenden Herausforderungen in der Adventszeit umgehen zu können, ist der Bedarf längst noch nicht gedeckt. "Wir haben jetzt im Oktober nochmal 3.000 Leute in allen Bereichen der Produktion eingestellt", sagt Victoria Grzelachowski, Abteilungsleiterin Auslieferung Paket, "unser Ziel ist es aber, bis zum Starkverkehr insgesamt 10.000 neue Mitarbeiter an Bord zu haben". Vor allem in München werden noch Mitarbeiter gesucht.

Wegen Corona: Der Zusteller kommt auch mal abends

Gerade die Hygienemaßnahmen, die wegen Corona in allen deutschen Betrieben und Unternehmen notwendig sind, stellen insbesondere die Logistiker vor große Herausforderungen. Schließlich können Sortierer, Zulieferer oder Austräger nicht im Homeoffice arbeiten. Bei der Deutschen Post DHL versucht man seit April im Wellenschichtbetrieb zu arbeiten. "Tatsächlich haben wir in den Betriebsstätten vieles getan, um den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren", erklärt Victoria Grzelachowski von DPDHL, "da haben wir zum Beispiel ein Zwei-Wellen-Verfahren eingeführt, das heißt, unsere Kollegen fangen zu unterschiedlichen Zeiten an zu arbeiten. Ein Teil der Mannschaft kommt schon recht früh. Der andere Teil kommt definitiv, wenn die anderen Mitarbeiter die Zustellbasis verlassen haben, erst 30 Minuten danach". Deshalb nicht wundern, wenn vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit die Päckchen und Pakete auch mal erst am späten Abend zugestellt werden.