> Wirtschaft > Post von der Versicherung: Sozialwahl 2023 kommt in Fahrt

Post von der Versicherung: Sozialwahl 2023 kommt in Fahrt

Bei vielen Menschen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch bei bestimmten gesetzlichen Krankenkassen sind, kommen in diesen Tagen Info-Briefe zu den Sozialversicherungswahlen an. Antworten auf wichtige Fragen.