Post plant 5.000 neue Stellen im Post- und Paketbereich

Die Deutsche Post will auch in diesem Jahr tausende neue Stellen schaffen und sein Netz an Paketshops und Packstationen ausbauen.

Wie bereits 2018 sollten auch 2019 rund 5.000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich entstehen, teilte das Unternehmen mit. Damit könne bei Krankheitsfällen besser geplant und es könnten "Sendungsspitzen" - also Zeiträume mit besonders vielen Versendungen - aufgefangen werden. Die Post kündigte zudem an, gegen den Mangel in der Transportbranche rund 450 Fahrer einzustellen.

Weitere Partner-Filialen und Paketshops geplant

Angesichts des andauernden Siegeszuges des Online-Handels und der damit verbundenen Paketflut will der gelbe Riese aber auch an anderen Punkten im Paketbereich aufrüsten. So plant die Post, bundesweit weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen in Betrieb zu nehmen. Außerdem würden neue Filialkonzepte wie Selbstbedienungsautomaten und Drive-in-Stationen zur Einlieferung und Abholung von Sendungen getestet.