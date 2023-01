Post: Mehr als 80 Prozent folgen Streikaufruf in Bayern

Zweiter Streiktag in der zweiten Aktions-Welle am Freitag bei der Post: 17 Prozent der Pakete, die im Schnitt am Tag befördert werden und rund 10 Prozent der Briefe erreichten die Adressaten nicht. Diese Bilanz hat der Konzern am Nachmittag veröffentlicht. Und die Post hat auch die Streikenden gezählt – sie kommt bundesweit auf 14.000.

Ganz Bayern vom Post-Streik betroffen: Das müssen Sie wissen

Verdi wertet 80 Prozent-Beteiligung als Erfolg

Verdi Bayern spricht von einem Erfolg der Aktionen – über 80 Prozent der aufgerufenen Beschäftigten hätten die Streikwesten angezogen. Betroffen war die im Freistaat die Zustellung von Briefen und Paketen an 68 Standorten – von A wie Altdorf über E wie Erlangen bis W wie Weiden.

Im Paketzentrum in Günzburg werde noch bis Samstagmittag gestreikt. Die Gewerkschaft will Druck machen für die Forderung von 15 Prozent vor dem nächsten Treffen am Verhandlungstisch am 8. und 9.Februar. Weitere Aktionen schließt die Gewerkschaft bis dahin nicht aus.

Die Post hält die andauernden Warnstreiks für überzogen, da dies zu Lasten der Kundinnen und Kunden gehe. Der Konzern will am 8. Februar ein Angebot vorlegen.

Noch kein Angebot beim öffentlichen Nahverkehr

Auch im öffentlichen Nahverkehr in Bayern könnte sich die Lage zuspitzen. Bei den Tarifverhandlungen am Freitag in Nürnberg wartete Verdi vergeblich auf ein Angebot.

Gefordert werden 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro für die rund 6.500 Arbeitskräfte in Bussen, Straßen- U-Bahnen, in der Verwaltung und den Werkstätten. Von einem konstruktiven Austausch sprechen beide Seiten am Verhandlungstisch. Am 10. März trifft man sich dort wieder. Für Verdi sind bis dahin Warnstreiks eine Option - so heißt es auf Nachfrage.