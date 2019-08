Positive Bilanz für E-Scooter-Verleiher in Nürnberg

Seit vergangenem Freitag vermietet ein schwedisches Unternehmen laut eigener Aussage mindestens 500 Elektro-Roller in der Frankenmetropole. Damit seien mehr als 1000 Fahrten gemacht worden. Der Anbieter ist der erste E-Scooter-Verleiher in Nürnberg. Mit dem Start sei man äußerst zufrieden, sagte ein Unternehmenssprecher dem BR.

Skepsis bei der Stadt Nürnberg

Bei der Stadt Nürnberg stoßen die neuen Elektro-Roller auf wenig Begeisterung. Michael Ruf von der Stadtplanung zweifelt am Beitrag zur Mobilitätswende und sieht Probleme bezüglich der Sicherheit. Die Polizei Mittelfranken berichtet in diesem Zusammenhang von bereits acht Alkoholfahrten allein am vergangenen Wochenende. Die Beamten wollen noch mehr darüber aufklären, dass es sich beim E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt und damit die Promillegrenze wie bei Auto oder Motorrad bei 0,5 liegt.

Weitere Elektro-Roller sollen kommen

Laut Michael Ruf von der Stadt Nürnberg stehen bereits weitere E-Scooter-Anbieter in den Startlöchern. Sollten diese nachziehen, könnten bald schon mehr als 2.000 Roller in der Nürnberger City fahren. Die Stadt Nürnberg hat keinen Einfluss auf die Zahl der Anbieter. Sie kann nur die Abstellflächen eingrenzen, sagt Ruf.