Porträt: Bernhard Stiedl ist der neue Vorsitzende des DGB Bayern

Die Bezirkskonferenz des DGB Bayern in Würzburg hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Zur Wahl standen Bernhard Stiedl und Dominik Schirmer. Durchgesetzt hat sich am Ende - mit 61 zu 37 Stimmen - Bernhard Stiedl.

Stiedl hat den richtigen "Stallgeruch"

Bernhard Stiedl hat das, was Gewerkschafter meinen, wenn sie von "Stallgeruch" reden. Er ist nicht nur Studierter, sondern hat vorher eine Lehre zum Feinmechaniker gemacht. Der gebürtige Deggendorfer lernte so die Arbeitswelt kennen. Und er nutzte die Chance, berufsbegleitend ohne Abitur zu studieren. Der heute 51-Jährige ist geprüfter Betriebswirt.

Zu Beginn der Lehre trat Stiedl der IG Metall bei, saß in der Jugend- und Auszubildendenvertretung und war Betriebsrat. Als man ihm eine Stelle bei der IG Metall anbot, sagte er nicht "Nein". Die Karriereleiter bei der Gewerkschaft führte ihn zuletzt auf den Posten des ersten Bevollmächtigten in Ingolstadt und damit in eine Region, die geprägt ist von Automobilindustrie und Flugzeugbau. Gespräche mit der Politik und auch der ein oder andere Streit blieben da nicht aus.

DGB Bayern soll laut, schlagkräftig und durchsetzungsfähig sein

Das erwartet den neuen DGB Chef auch in Zukunft. Er will in einen stärkeren Dialog mit der Landespolitik treten – aber auf Augenhöhe, wie er hinzufügt. Stiedl ist Mitglied der SPD in Bayern, saß im Kreis- und Gemeinderat. Sein Ziel: der DGB soll als eine laute, schlagkräftige und durchsetzungsfähige Organisation wahrgenommen werden.

Privat nimmt er sich gerne eine Auszeit in den Bergen mit seiner Frau und seiner Tochter – aber nur beim Wandern. Bergsteigen sei nicht unbedingt seine Leidenschaft.