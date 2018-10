Porsche SE-Holding muss Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen

Die 22. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart hat in zwei Rechtsstreitigkeiten im Sinne der klagenden Investoren entschieden. Demnach habe die Porsche Automobil Holding SE (PSE) ihre kapitalmarktrechtlichen Mitteilungspflichten im Zusammenhang mit dem Einbau unzulässiger Abschalteinrichtungen in Volkswagen-Dieselfahrzeugen verletzt. Die Holding muss deshalb insgesamt 47 Millionen Euro Schadenersatz zahlen.

Verspätete Ad-Hoc-Mitteilung

Laut Urteil wusste der damalige VW-Chef Martin Winterkorn, der zugleich auch Chef der Porsche SE war, spätestens seit Mai 2014 vom Einsatz der illegalen Abschalteinrichtung. Dies hätte den Anlegern mitgeteilt werden müssen. Stattdessen veröffentlichte die Holding erst im September 2015 eine Ad-Hoc-Meldung. Dadurch wurden die Aktionäre nach Ansicht des Gerichts zu spät und außerdem fehlerhaft über die Folgen des Dieselskandals informiert, das habe zu Kursverlusten der Anleger geführt. Die Verfahren sind noch nicht rechtskräftig.

E-Mail vom Leiter der Qualitätssicherung

Unter den Klägern sind auch zwei britische Pensionsfonds, die nachweisen wollten, dass Winterkorn schon deutlich früher als Mai 2014 von den Manipulationen wusste. Das habe zu einem noch höheren Schaden geführt. Dieser Annahme folgte das Stuttgarter Gericht allerdings nicht.

Es bestimmte als verfahrensrechtlich relevanten Zeitpunkt den 23. Mai 2014. An diesem Tag habe Winterkorn laut Urteilsbegründung eine E-Mail vom damaligen Leiter der VW-Qualitätssicherung erhalten, in der ihn dieser über die Überschreitung von Stickoxid-Grenzwerten bei Tests in den USA informierte. Spätestens hier hätte der VW-Chef nach Überzeugung des Gerichts erkennen müssen, dass dem Konzern hohe Strafzahlungen drohen.

Bedeutung für weitere Verfahren

Grundlage für die Entschädigung ist dabei nicht der Kursrutsch nach Bekanntwerden des Dieselskandals, sondern die Differenz zwischen diesem Wert und dem, was die Anleger tatsächlich für die Aktien zahlten. Das Urteil hat nach Ansicht beteiligter Anwaltskanzleien Bedeutung für weitere Verfahren, die zur Zeit beim Landgericht Braunschweig gegen Volkswagen selbst anhängig sind.