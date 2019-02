Porsche-Betriebsratschef Hück wechselt in die Politik

Hück legte mit sofortiger Wirkung seine Ämter als Betriebsratsvorsitzender und als stellvertretender Aufsichtsratschef der Porsche AG nieder, wie Porsche mitteilte. Nach drei Jahrzehnten bei Porsche wolle Hück sich jetzt auf sein soziales Engagement konzentrieren. Dabei will Hück nicht nur in die Kommunalpolitik gehen, sondern sich auch mehr für seine Stiftung für benachteiligte Jugendliche, die "Lernstiftung Hück“, einbringen.

Hück über zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen

22 Jahre lang war Hück Betriebsratschef in verschiedenen Gremien von Porsche. Ab 2002 war er Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, also des obersten Sprachrohrs der Arbeitnehmer. Zuletzt kämpfte Hück dafür, dass die Produktion des Elektro-Modells Tayan nach Stuttgart kommt und setzte sich damit auch durch. Dafür sollen noch einmal 1.200 neue Mitarbeiter eingestellt werden. In Stuttgart arbeiteten zuletzt 11. 000 der 31.200 Porsche-Mitarbeiter.

Schlagkräftig für Kollegen und im Ring

Porsches Vorstandschef Oliver Blume dankte Hück und bezeichnete ihn als Menschen mit ganz besonderem Gerechtigkeitsgefühl: “Dein Wort hat auch in der Gesellschaft und in der Politik Gewicht.“ Er sei eine “ Kämpfernatur - ob im Boxring oder am Verhandlungstisch" und habe viel für die Porsche-Belegschaft im Unternehmen geleistet. Hück ist unter anderem dafür bekannt, dass er als Hobby-Boxer bei Benefizveranstaltungen gegen Profiboxer in den Ring steigt.

Nachfolger als Vorsitzender des Betriebsrats wird sein bisheriger Stellvertreter Werner Weresch, wie Porsche erklärte.