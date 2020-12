Verena Bentele: "Mehr Pflege in kommunaler Hand!"

Die wirtschaftliche Krise, sie ist auch eine Herausforderung für unser Sozialsystem. Das Sozialsystem, das in guten Zeiten oft kritisiert wird, weil es eben sehr teuer ist. Aber in solchen Zeiten wie diesen wissen wir auch wieder, was wir daran haben. Auch wenn uns heute viele darum beneiden, perfekt sind wir nicht und es gibt Schwachstellen, die jetzt zu Tage treten. Welche sind das? Und wie können wir sie beheben? Darüber spricht Christine Bergmann mit der Präsidentin des VdK Deutschland, Verena Bentele

