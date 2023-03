Kollaps der Silicon Valley Bank: Beben bis Deutschland spürbar

Die Pleite des amerikanischen Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) zieht weitere Kreise. Auch in Deutschland haben einige Firmen mit Hilfe des US-Risikofinanzierers und seiner Tochterbank Kredite bekommen, die nun nicht mehr ausgezahlt werden können. Kunden der deutschen Zweigstelle in Frankfurt, der Silicon Valley Bank Germany, sind unter anderem der Münchener Lufttaxi-Entwickler Lilium und die Kochbox-Lieferanten HelloFresh.

Das sind die Folgen für die Silicon Valley Bank Germany

Doch insgesamt ist das Deutschlandgeschäft des Instituts eher klein, es hat nur eine Teilbank-Lizenz. Damit stelle die Notlage der Silicon Valley Bank Germany keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar, schreibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in einer Mitteilung. Zuvor hatte die BaFin ein Moratorium für den Kundenverkehr der deutschen Zweigstelle der Silicon Valley Bank angeordnet, das einem Zahlungsverbot gleichkommt.

Es bestehe die Gefahr, dass das Institut seinen Verpflichtungen gegenüber Gläubigern nicht mehr nachkomme, heißt es in der Mitteilung der BaFin weiter. Wer also jetzt noch Geld von der Bank-Tochter zu bekommen hat, könnte leer ausgehen. Außerdem wurde die Silicon Valley Bank Germany für den Verkehr mit ihrer Kundschaft geschlossen.

Lässt sich ein Käufer für die Silicon Valley Bank Germany finden?

Die Schließung und der Zahlungsstopp sollen es ermöglichen, die Bank in einem geordneten Verfahren zu sichern und notfalls abzuwickeln. Es wäre denkbar, dass sich – wie für die britische Tochterbank – ein Käufer findet, in dem Fall die Großbank HSBC. Das britische Geschäft war wesentlich größer als das in Deutschland. Insgesamt soll die Silicon Valley Bank in Europa rund 3.600 Kunden haben. Dabei handelt es sich um Geldgeber und um Unternehmen, wie Start-ups, die von der Bank mitfinanziert wurden.

Weltweites Beben an den Finanzmärkten

Die weltweiten Kapitalmärkte haben heftig auf die Schieflage der SVB reagiert. Insbesondere Bankaktien verloren erheblich an Wert. Die Angst vor einer neuen Bankenkrise kehrte an die Finanzmärkte zurück. Allerdings sei die Welt heute eine andere als damals, schreibt Devisenmarktexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in einem Marktkommentar. Politik, Zentralbanken und Finanzmarktteilnehmer hätten aus der Finanzkrise gelernt und Instrumente entwickelt, mit denen solche Krisen eingedämmt werden könnten.

Zum Börsen-Ticker: Verkaufswelle bei Bankaktien

Einlagen in den USA gesichert

In den USA ist inzwischen die Regierung eingesprungen. Sie hat die in Schieflage geratene Silicon Valley Bank (SVB) in Kalifornien gerettet und alle Einlagen abgesichert. Alle Anleger könnten ab heute auf ihr gesamtes Geld zurückgreifen, heißt es. Bis gestern war das nicht sicher. Gerettet wurde auch die in New York ansässige Signature Bank. Sie war ebenfalls unter staatliche Verwaltung gestellt worden.

USA wollen Bankenaufsicht stärken

US-Präsident Joe Biden hat Konsequenzen für die Verantwortlichen angekündigt. So hatte der Chef der SW Bank Greg Becker wohl im Januar bereits seine Aktien an dem Institut verkauft. Außerdem will die US-Regierung die Bankenaufsicht stärken und größere Banken schärfer regulieren. Am Donnerstag und Freitag hatte ein Run auf die kalifornische Bank eingesetzt. Der Grund war ein Fehlbetrag von 1,8 Milliarden Dollar. Die Inhaber von Konten wollten daraufhin ihre Gelder zu anderen Instituten überweisen. Das führte zur Insolvenz der Bank und dazu, dass sie unter staatliche Aufsicht gestellt wurde.

Die SVB hat vor allem Start-ups und Wagniskapitalgeber als Kunden. Die Bank genoss bislang hohes Ansehen, hatte sich aber fast ausschließlich auf die Tabakindustrie ausgerichtet. Die Einlagen waren vor dem Einschreiten der US-Regierung pro Konto nur mit 250.000 Dollar abgesichert. Am Wochenende hatten große und kleine Unternehmen angekündigt, eventuell ab nächster Woche keine Gehälter mehr auszahlen zu können. Diese Gefahr scheint jetzt gebannt. Die US-Regierung hat durch ihre Zahlungsgarantie vermutlich auch ein Übergreifen auf andere Banken verhindert.