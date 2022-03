Playmobil und Lechuza: Vorerst keine Lieferung mehr für Russland

Aus dem mittelfränkischen Zirndorf gehen keine Spielwaren von Playmobil und keine Pflanzgefäße von Lechuza mehr nach Russland. Wie die Horst Brandstätter Group mitteilt, werden alle Lieferungen ab sofort eingestellt. Ursprünglich seien für das Jahr 2022 insgesamt rund zehn Millionen Euro Umsatz in Russland kalkuliert worden.

Lieferstopp aus Solidarität

Nach Firmenangaben ist der Lieferstopp eine Solidaritätsbekundung mit den Menschen in der Ukraine. "Wir sind fassungslos und bestürzt über den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Unser Mitgefühl gilt den vielen Menschen, die vor Ort akut in Lebensgefahr sind oder ihre Heimat zu Hunderttausenden verlassen", sagte Steffen Höpfner, Geschäftsführer des Unternehmens.

Geldspende für Kinder in Ukraine

Zeitgleich teilt das Unternehmen mit, dass die von Horst Brandstätter gegründete Kinderstiftung 150.000 Euro für Kinder in der Ukraine zur Verfügung stellt. Eigene Mitarbeiter hat die Horst Brandstätter Group weder in der Ukraine noch in Russland.