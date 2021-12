Pkw-Markt: Ein Drittel weniger Neuwagen im November verkauft

Fast ein Drittel weniger neue Autos wurden im November im Vergleich zum vergangenen Jahr verkauft. Der Einbruch auf dem Automarkt war damit ähnlich stark wie im Vormonat Oktober.

Hersteller hoffen auf Verkauf von E-Autos

Der Verband der Automobilindustrie hofft für 2022 vor allem auf noch mehr E-Autos. Der Absturz scheint leicht gebremst zu sein dank der boomenden Elektromobilität. Ihr Anteil erreichte im November 14 Prozent. Der Andrang bei den Plug-in-Hybriden war diesmal rückläufig. Es wurden vor allem reine Stromer bestellt. Die Autoexperten von EY erwarten auch im nächsten Jahr deutlich mehr E-Autos, allerdings seien auch sie vom Chipmangel betroffen.

Lange Wartezeiten stoßen Privatkunden ab

Die Materialknappheit führe im laufenden Jahr zu massiven Produktionsausfällen und extremen Wartezeiten für die Neukunden. Vor allem Privatkunden scheinen die monatelangen Wartezeiten abzustoßen.

Unerklärlich ist, warum der Markt in anderen europäischen Ländern bei weitem nicht so schwach ist wie derzeit in Deutschland. Nur in Südkorea war der Einbruch noch stärker gewesen.

Mehr Ladesäulen gefordert

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie forderte vom Staat vor allem mehr Ladesäulen. Im Schnitt müssten sich mehr als 20 Elektroautos einen öffentlichen Ladepunkt teilen. Viele davon seien defekt oder hätten keine transparenten Preise. Die wenigsten verfügten über eine Schnellladefunktion, um die Wartezeiten zu verkürzen.