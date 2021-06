PKV sieht sich als Stütze des Gesundheitswesens in Corona-Krise

Deutschland sei auch deswegen gut durch die Corona-Pandemie gekommen, weil es in der Krankenversicherung ein Doppel-System aus gesetzlichen Kassen und privaten Anbietern gibt – davon ist der Branchenverband der Privaten Krankenversicherer fest überzeugt. Den Ärger vieler Kunden über deutliche Preissteigerungen kann die Verbands-Spitze verstehen.

Flexiblere Beitragsgestaltung gefordert

Der PKV-Verband richtet deshalb an die Bundesregierung die Forderung, sie solle die entsprechende Gesetze so ändern, dass es leichter wird, die Prämien öfter anzuheben, und dafür in kleineren Schritten – statt, wie es jetzt vorgeschrieben ist, in größeren zeitlichen Abständen, nach denen dann die Prämien oft sprunghaft steigen.

Klare Positionierung gegen Bürgerversicherung

Gleichzeitig macht der PKV-Verband klar, dass er im Bundestags-Wahlkampf gegen Pläne angehen will, gesetzliche und private Krankenversicherung zusammenzulegen. Damit stellt sich die PKV gegen Forderungen von Grünen, Linken und SPD nach einer Bürgerversicherung. Unterstützung erhalten die Privaten Krankenversicherer dabei vom Deutschen Beamtenbund. Dessen Vorsitzender, Ulrich Silberbach, macht klar, dass der Beamtenbund sich gegen grundlegende Veränderungen bei der Privaten Krankenversicherung ebenso wie bei Alterssicherung mit aller Kraft wehren wird.