"Pharmazeutische Dienstleistungen" in Apotheken starten

Wie kommen Patienten am besten damit zurecht, wenn sie fünf, sieben oder zehn verschiedene Medikamente einnehmen müssen? Was sollten sie bei der Benutzung eines Inhalators zu beachten? Wenn Apotheken Beratung zu solchen Fragen anbieten, sollen sie künftig von den gesetzlichen Krankenkassen ein Honorar dafür bekommen können. Wie hoch dieses Honorar ausfällt, darüber gab es monatelang Streit. Nach dem Entscheid einer Schiedsstelle ist dieser Konflikt zwischen Kassen und Apothekerverbänden aber erst einmal beendet.

"Pharmazeutische Dienstleistungen" ab sofort möglich

Theoretisch könnten die sogenannten "pharmazeutischen Dienstleistungen" ab sofort angeboten werden, heißt es von den Apothekerverbänden. In der Praxis werde es aber noch etwas dauern, bis Patientinnen und Patienten diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Denn die Apotheken müssen erst noch informiert und geschult werden, welche Beratung in welcher Form sie anbieten können und wie viel sie auf welche Weise bei den Krankenkassen abrechnen können.

Es sei jetzt ein Meilenstein erreicht, heißt es von den Berufsverbänden – doch bis "pharmazeutische Dienstleistungen" Alltag in den Apotheken sind, sei noch eine gewisse Strecke zurückzulegen.

Wer die "pharmazeutischen Dienstleistungen" in Anspruch nehmen kann

Patientinnen und Patienten haben Anspruch auf zusätzliche Betreuungsangebote der Apotheke, wenn sie