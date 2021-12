Pharmakonzern Roche in Penzberg durch Corona-Pandemie beflügelt

Corona habe den Stellenwert von Diagnostik weltweit verändert, so Claus Haberda, der Geschäftsführer von Roche Diagnostics in einem Pressegspräch. Tests seien neben Impfungen und Therapien der Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie. Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Monaten an immer präziseren Testverfahren gearbeitet. Die Diagnistocsparte sei jetzt der Wachstumsmotor im Konzern.

Standort Penzberg hat Rückenwind durch Corona-Pandemie

Allein am Standort Penzberg hat sich seit Beginn der Pandemie die Mitarbeiterzahl um 400 auf rund 6.800 erhöht. Um der steigenden Nachfrage im Bereich Diagnostic und Pharma nachzukommen, sollen weitere Gebäude errichtet werden. Im Süden entsteht ein Forschungs-Entwicklungshub für diagnostische Tests sowie neue biochemische Produktionsanlagen. Im Norden wird derzeit ein Bebauungsplan für weitere Gebäude aufgestellt. Die Fläche umfasst 13 Hektar und ist damit so groß wie 18 Fußballfelder. Schon in den letzten fünf Jahren wurden hier 1,2 Milliarden Euro investiert, und weitere hohe Investitionen seien am Standort Penzberg geplant, um auch in Zukunft der größte Biotechnologiekonzern der Welt zu bleiben, so die Firma.

50 Jahre Standort Penzberg im nächsten Jahr

2022 feiert der Healthcare-Konzern Roche gleich zwei Feste. Zum einen das 125-jährige Firmenjubiläum und zum anderen sein 50-jähriges Bestehen am Standort im Nonnenwald. Der Konzern wolle sein Jubiläum zum 125 Bestehen am 21. Mai 2022 auf dem Werksgelände zelebrieren, so Werksleiter Ulrich Opitz im Pressegespräch. Aber auch an die Penzberger werde gedacht. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums vom Standort werde es ein großes Stadtfest geben. Das dreitägige Fest soll vom 24. bis 26. Juni 2022 stattfinden. Derzeit arbeitet eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Unternehmens und der Verwaltung "an einem bunten und interessanten Programm". Auf Grund der Corona-Pandemie und einer angespannten Finanzlage fiel das Penzberger Stadtfest heuer aus. Jetzt soll 2022 umso größer gefeiert werden.