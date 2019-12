vor 3 Minuten

Pharmagipfel: Kampf den Lieferengpässen bei Medikamenten

In der Münchner Residenz trifft sich die Staatsregierung am Nachmittag mit Vertretern der Pharmaindustrie zum Pharmagipfel. Diskutiert wird über eine sichere Arzneimittelversorgung in Bayern und die Stärkung des Forschungs- und Produktionsstandortes.