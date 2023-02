Pharma-Großhandel warnt vor "Infarkt" in Arzneimittelversorgung

Die verschiedenen Pharmagroßhändler in Deutschland sorgen dafür, dass Apotheken so schnell und umfassend wie möglich beliefert werden. Doch es falle ihnen immer schwerer, ihre Kosten zu decken, beklagt der Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels. Denn die Entlastungspakete der Bundesregierung reichten nicht aus, um den Anstieg bei Ausgaben für Energie zu bewältigen.

Pharmagroßhandel will Möglichkeit für höhere Preise

Nach einem Gutachten, das der Branchenverband in Auftrag gegeben hat, werden die Energiekosten im Pharmagroßhandel Ende dieses Jahres doppelt so hoch liegen wie im Jahr 2020. Der Verband fordert von der Bundesregierung daher bessere Möglichkeiten, um höhere Preise zu verlangen, sonst drohe ein "Infarkt" in der Versorgung mit Arzneien, warnt der Verband.

Medikamenten-Preise oft reguliert

Die Preisgestaltung ist in vielen Bereichen der Medikamentenversorgung streng reguliert. Allerdings ist die Bundesregierung vorsichtig bei allem, was die Ausgaben der Krankenkassen nach oben treibt – und wenn der Pharmagroßhandel mehr Geld bekäme, würde es wohl von den Kassen kommen müssen.

Neben hohen Energiekosten auch Personalprobleme

Höhere Kosten sind aber nicht das einzige Problem der Pharma-Großhändler. Wie viele andere Branchen auch, haben sie Schwierigkeiten, genug Personal zu finden.