Pflegekräfte in Bayern überdurchschnittlich oft krank

Insgesamt im Schnitt 16,3 Tage waren Arbeitnehmer in Bayern im Jahr 2020 krankgeschrieben, in der Krankenpflege lagen diese Zahl um fast die Hälfte höher: bei 23,9 Tagen, so zeigt es eine Auswertung der Barmer. Nur in der Gebäudereinigung und bei Post- und Zustelldiensten war der Krankenstand noch etwas höher. In der Reinigungsbranche wurden 27,4 Krank-Tage gezählt, bei Post- und Zustelldiensten 30,5 Tage.

Rückenschmerzen im Mittelpunkt

In der Pflege, die die Barmer bei ihrer Auswertung in den Mittelpunkt stellt, waren Muskel-Skelett-Erkrankungen der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Auf das, was im Volksmund gerne mal „Rücken“ genannt wird, entfiel mehr als ein Viertel aller Atteste: 25,9 Prozent. Auch psychische Probleme sind ein häufiger Grund für Arbeitsunfähigkeit in der Pflege, auf sie entfallen mit 21,5 Prozent mehr als ein Fünftel aller Krankschreibungen.

Covid in Bayern häufiger

Corona-Infektionen hatten am Krankenstand in der Pflege einen vergleichsweise geringen Anteil. Aber die Statistik ist aus bayerischer Sicht auffällig: Im Bundesschnitt entfielen 0,4 Prozent aller Krankschreibungen in der Pflege im Jahr 2020 auf Corona-Infektionen, in Bayern waren es mit 0,7 Prozent fast doppelt so viele.

Der ärztliche Direktor des Klinikums der TU München, Martin Siess, sieht eine mögliche Erklärung darin, dass die Pandemie sich zunächst von Süden nach Norden verbreitete. Und als Corona noch neu war, sei es schwer gewesen, Hygiene-Konzepte lückenlos umzusetzen. Daraus lasse sich lernen, welche große Rolle Hygienemaßnahmen, einschließlich Impfungen, beim richtigen Umgang mit Corona am Arbeitsplatz spielen, betont Siess.

Bayern weiterhin gesünder

Insgesamt setzt sich eine Beobachtung der vergangenen Jahre fort: In Bayern sind die Menschen im Schnitt seltener krankgeschrieben als im Bundesschnitt. Mit der Zahl von 16,3 Krank-Tagen liegen die Bayern spürbar unter dem bundesweiten Durchschnitt von 18 Tagen. Gesundheitswissenschaftler beobachten schon seit vielen Jahrzehnten, dass die Menschen in Regionen mit vergleichsweise großem Wohlstand und niedriger Arbeitslosigkeit seltener krank sind als in Gegenden mit größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten.