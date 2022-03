Pflegeheim-Skandale: SOS-Telefon soll Abhilfe schaffen

In den vergangenen Monaten hat es mehrfach Berichte über skandalöse Zustände in einzelnen Pflegeheimen in Bayern gegeben. Erst vor kurzem wurde nach Berichten des Bayerischen Rundfunks über schwere Missstände eine Einrichtung in Augsburg geschlossen. Das Gesundheitsministerium will jetzt mit einem Maßnahmen-Bündel gegensteuern. Eine Telefonnummer wird freigeschaltet, bei der Missstände gemeldet werden können.

Die ab dem 07.03.2022 freigeschaltete Nummer von "SOS Pflege Bayern" lautet: 09621 966 966 0

Klaus Holetschek: Effiziente Kontrolle und mehr finanzieller Spielraum

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek weiß, dass sich Missstände in der Pflege nicht mit dem Freischalten einer Telefonnummer abstellen lassen. Aber neben einer besseren finanziellen Ausstattung der Pflege sei es auch nötig, für eine effiziente Kontrolle zu sorgen, sagt er. Wenn die Kontrollmechanismen, die es bisher schon gibt wie etwa die staatliche Heimaufsicht nicht ausreichen, um Skandale zu verhindern, dann könne es auch ein Weg sein, Angehörigen oder Pflegepersonal eine Anlaufstelle zu geben, bei der sie Missstände melden können, sagt der CSU-Politiker.: "Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass dort, wo ein Missstand ist, der abgestellt und gemeldet wird."

Anonymer Anruf genügt: SOS-Telefon soll Anlaufstelle werden

Die Meldungen bei der "Kontaktstelle SOS Pflege" können anonym erfolgen, falls diejenigen, die anrufen oder eine Mail schicken, Angst vor negativen Folgen für sich selbst oder pflegebedürftige Angehörige haben. Beim Landesamt für Pflege würden die Meldungen von geschulten Fachkräften entgegengenommen, die wüssten, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, sagt Holetschek.