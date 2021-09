Pflegebedürftige und Angehörige in Pandemie stärker belastet

Drei von vier Menschen, die Pflege brauchen, leben im eigenen Zuhause - das betont der Sozialverband VdK. Und von diesen Menschen wiederum werden zwei Drittel ausschließlich von Angehörigen versorgt. Doch die Familien seien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie besonders unter Druck geraten, beklagt der Verband.

Von bundesweit rund 56.000 Menschen, die sich an einer Umfrage des Verbands beteiligten, gaben mehr als 40 Prozent an, sie hätten sich während der Pandemie - im Vergleich zur Zeit davor - sehr stark belastet gefühlt. 72 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten psychisch gelitten.

Forderung: Pflegegeld nicht einfrieren

Der VdK fordert deshalb von den politisch Verantwortlichen quer durch die Parteien, sie sollten die Lage in der ambulanten Pflege stärker in den Blick nehmen. Denn nach Ansicht des Sozialverbands konzentriert sich die Politik zu sehr auf die stationäre Versorgung in Heimen.

Besonders ärgerlich findet es der VdK, dass das Pflegegeld, das diejenigen erhalten können, die in einen Pflegegrad einstuft sind, bis zum Jahr 2025 eingefroren werden soll. Falls die zuständigen Politiker hier nicht einlenken und wenigstens einen Inflationsausgleich gewähren, werde der VdK gegebenenfalls bis vors Bundesverfassungsgericht gehen, kündigte der Sozialverband an.