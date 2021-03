Pflegebedürftige sollen künftig weniger selbst bezahlen müssen

Eine weitere Pflegereform - noch für dieses Jahr - hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im vergangenen Herbst angekündigt. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat vor einigen Tagen Eckpunkte dazu veröffentlicht, wo er die Zukunft der Pflegeversicherung sieht. Ein Thema, das Pflegebedürftigen und ihren Familien dabei besonders auf den Nägeln brennt, ist die Frage, wie viel sie selbst zahlen müssen.

Pflegereform soll Kosten für Pflegebedürftige senken

Im bundesweiten Durchschnitt müssen Pflegebedürftige mehr als 2.000 Euro im Monat selbst aufbringen, wenn sie in einer stationären Einrichtung leben – rund 830 Euro davon entfallen auf die reinen Pflegekosten. Der Rest ist für Unterkunft und Verpflegung.

Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU schlägt vor, dass Heimbewohner im ersten Jahr weiter die vollen Pflegekosten zahlen müssen. Dann soll der Anteil drei Jahre lang jeweils um ein Viertel sinken - auf am Ende noch rund 210 Euro. Dazu würden aber immer noch im Schnitt mehr als 1.100 Euro für Unterkunft und Verpflegung kommen. Der monatliche Eigenanteil könnte also auch nach der von Bundesgesundheitsminister Spahn geplanten Entlastung noch bei deutlich über 1.300 Euro liegen.

Holetschek geht bei Pflege-Entlastungen weiter als Spahn

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU könnte sich dagegen eine noch weitergehende Entlastung vorstellen – wenn beispielsweise jemand mit Mitte 50 einen schweren Schlaganfall erleidet, sei die Selbstbeteiligung über die Jahre hinweg enorm. Deswegen solle man überlegen, ob nicht nach ein paar Jahren die Pflegeversicherung sämtliche pflegebedingten Kosten übernimmt.

Verschiedene Budgets sollen Pflege flexibler finanzieren

Holetschek will aber nicht nur an den Summen, die Pflegebedürftige selbst aufbringen müssen, etwas ändern. Er will auch dafür sorgen, dass das Geld der Pflegekassen flexibler eingesetzt werden kann. Er denkt an drei verschiedene Budgets.

Eines davon wäre sozusagen für die Leistungen von Pflegeprofis, etwa in Heimen oder durch ambulante Pflegedienste.

Ein weiteres Budget soll beispielsweise für Unterstützung im Alltag ausgegeben werden können, also etwa durch Haushaltshilfen.

Ein drittes Budget würde dann für die Pflege- und Unterstützungsarbeit durch Angehörige eingesetzt werden können.

Der Minister glaubt, eine solche Aufteilung wäre weniger bürokratisch als die heutigen Regeln. "Ich möchte einfach mehr Transparenz, mehr Klarheit und mehr Flexibilität."

Auch Pflege durch Angehörige soll verbessert werden

Er wolle aber dabei nicht nur die Versorgung in Pflegeheimen verbessern, betont dabei Bayerns Gesundheitsminister, sondern auch die Pflege durch Angehörige, die immer noch rund drei Viertel der Pflegebedürftigen versorgen.

Dass dafür Milliardensummen von den Steuer- oder Beitragszahlern zusätzlich nötig sein dürften, ist ihm bewusst. "Das kostet Geld, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das Geld auch in die Hand nehmen müssen." Ähnlich sieht das auch das Bundesgesundheitsministerium.