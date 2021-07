Mehr Geld für Diakonie-Beschäftigte – Rumoren bei der Caritas

Bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas wird nicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesprochen, sondern von Dienstgebern und Dienstnehmern. Aber auch dort wird um Arbeitsbedingungen oft hart gerungen.

Diakonie-Mitarbeiter zufrieden

Die Diakonie ist ein echtes Schwergewicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt, sie hat rund 97.000 Beschäftigte. Knapp zwei Prozent mehr Geld sollen sie jetzt bekommen, zusätzlich eine Corona-Prämie von 250 Euro. Außerdem trägt die Diakonie weiterhin alleine die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Vertreter der Diakonie wie auch der Beschäftigten sehen in der Vereinbarung einen Erfolg.

Keine Annäherung bei der Caritas

Bei der Caritas hat sich das Verhältnis zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern gleichzeitig in letzter Zeit deutlich abgekühlt. Die Caritas hatte sich vor einigen Monaten geweigert, an einer gesetzlichen Grundlage für allgemeinverbindliche Lohn-Untergrenzen in der Pflege mitzuwirken. Das hat die Vertreter der Beschäftigten nachhaltig verärgert. Die Dienstgeber-Seite der Caritas wiederum wirft den Beschäftigten-Vertretern vor, sie hätten – so wörtlich - "inakzeptable verbale Grenzüberschreitungen" begangen. Ein eigentlich für Ende Juni angesetztes Gespräch beider Seiten hat die Caritas deshalb platzen lassen. Wann es wieder eine Annäherung geben kann, ist offen.

Fachkräftemangel in Pflegeeinrichtungen

Eines haben Diakonie und Caritas dabei gemeinsam: Obwohl sie im Vergleich vor allem zu vielen privaten Anbietern vergleichsweise gute Arbeitsbedingungen bieten, haben auch sie große Probleme, genug Fachkräfte vor allem für ihre Pflegeeinrichtungen zu finden.