Trotz Job-Belastung: Warum Pflegekräfte so selten bei Verdi sind

Benjamin Jäger ist Krankenpfleger in Berlin. Er mag seinen Job. Doch besonders während Corona seien die Arbeitsbedingungen schlecht gewesen, weil Kollegen ausgebrannt waren und sie noch mehr Arbeit als vor der Pandemie hatten. Doch seiner Ansicht nach mangelt es den Pflegenden an einer Lobby. Gewerkschaften gibt es zwar, doch Verdi will Benjamin Jäger nicht beitreten, weil er sich dort nicht gut repräsentiert fühlt.

Mitgliedszahlen in Gewerkschaft auf neun Prozent geschätzt

Allerdings gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Pflegerinnen und Pfleger Mitglied einer Gewerkschaft sind. Wolfgang Schröder von der Uni Kassel schätzt den Organisationsgrad in der Altenpflege auf neun Prozent. Etwas höher liege der Anteil der Pflegekräfte in Gewerkschaften in den Krankenhäusern.

Das liege auch daran, dass Deutschland traditionell einen konservativen Sozialstaat mit traditionellen Geschlechterrollen habe: “Männer haben die Familie zu ernähren. Auf der anderen Seite die Frauen, die zuständig sind für die Kinder und für die Alten.” Der Staat habe früher nur Gewerkschaften in traditionellen Männerberufen gefördert.

Eigene Pflegegewerkschaft als Alternative zu Verdi

Benjamin Jäger, der Krankenpfleger aus Berlin, sieht aber auch ein Problem bei Verdi. Die Pflege sei dort nur ein kleiner Fachbereich von vielen. Also entschieden er und zwei Kollegen 2020 eine Gewerkschaft nur für Pflegekräfte zu gründen: Den Bochumer Bund. Jäger verweist auf den Erfolg von Gewerkschaften wie dem Marburger Bund, der die Interessen der Ärzte vertritt. “Die Gewerkschaftsforschung zeigt, dass Spartengewerkschaften deutlich erfolgreicher sind und mehr Zulauf erhalten.”

Doch der Politikwissenschaftler Schröder ist skeptisch, ob der Bochumer Bund Verdi Konkurrenz machen oder gar ersetzen kann. “Das sind sehr engagierte junge Leute, denen es aber bisher nicht gelungen ist, auch nur ansatzweise an die Qualität einer Gewerkschaft heranzukommen.” Im Moment hätte Verdi bessere Voraussetzungen, die Gewerkschaft für Pflegerinnen und Pfleger zu sein. Denn auch wenn verhältnismäßig wenige Pflegekräfte dort organisiert sind, könne Verdi dies durch seine Stärke in anderen Berufsgruppen ausgleichen, sagt Schröder.

Neue Verdi-Mitglieder aus der Pflege schwierig zu gewinnen

Trotzdem sei es schwer für Verdi, neue Mitglieder zu gewinnen. Das geht laut Politikwissenschaftler Schröder nämlich am besten durch persönlichen Kontakt zwischen Kollegen. Da aber nur wenige Pfleger schon in der Gewerkschaft sind, sei es schwieriger, neue zu gewinnen.

Schröder glaubt aber, dass sich das ändern wird. Die Politik und die Arbeitgeber hätten mittlerweile verstanden, dass die Mitarbeiter mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung brauchen, weil sonst die Pflegekräfte weggehen. “Der Wandel hat in den Nullerjahren begonnen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der ja verbunden war mit der Perspektive von einem Fachkräftemangel.”

Die Pflege wird selbstbewusster

Auch wenn es ihm noch zu langsam geht, stimmt dem auch Robert Hinke zu. Er ist bei Verdi in Bayern für den Bereich Gesundheit zuständig. “Die Pflege wird zunehmend selbstbewusster”, sagt er. Bis in die 1990er-Jahre hinein sei ein Streik in einem Krankenhaus oder in einer Altenpflege-Einrichtung die Ausnahme gewesen. “Mittlerweilen gehören Pflegekräfte zu den Kolleginnen und Kollegen, die in der Öffentlichkeit den Blick auf Streikbewegungen prägen.”

Obwohl der Bochumer Bund im Moment nur 2.300 Mitglieder hat, sieht Krankenpfleger Benjamin Jäger eine Chance für seine Gewerkschaft. Sie hätten ständig Zuwachs, sagt er: “Also ich sehe den Bochumer Bund durchaus in naher Zukunft tariffähig. Da habe ich gar keine Zweifel.”